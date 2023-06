Confira as opções de lazer para este final de semana em Aracaju

Parques temáticos, pista de patinação, musicais infantis, estreias cinematográficas e evento de adoção pet integram o roteiro da diversão nos shoppings RioMar e Jardins

A programação de lazer deste final de semana na capital sergipana conta com muita diversão nas praças de eventos e espaços de recreação dos shoppings RioMar Aracaju e Jardins. Além das tradicionais opções de compras, entretenimento e gastronomia, os empreendimentos oferecem um roteiro perfeito para as famílias aproveitarem as férias da criançada.

Nos cinemas, há atrações para todas as idades, com destaques para a estreia de ‘Indiana Jones e a Relíquia do Destino’, o romance ‘Que horas eu te pego?’, a animação ‘Elementos’ e o live-action ‘A Pequena Sereia’. A programação completa e os ingressos estão disponíveis no RioMar Aracaju SuperApp (Android e iOS) e no Shopping Jardins SuperApp (Android e iOS).

RioMar Aracaju

No shopping localizado no bairro Coroa do Meio, as crianças têm à disposição o Game Station – o maior parque indoor da cidade -, o tour pelo shopping conduzido pelos brinquedos da Kids Car, o espaço Balacobaco Play – onde os pequenos podem ficar sem os pais e em segurança -, além de pista de patinação, parque Vila Encantada e evento Adoção de Estimação.

Iceland – As férias estão a todo vapor na Praça de Eventos Mar, com a chegada da pista de patinação no gelo. O espaço recebe crianças a partir de 5 anos de idade e conta com instrutores para auxiliar os patinadores iniciantes e kit de proteção com capacete, cotoveleira, joelheira e luva. Os pequenos de 2 a 4 anos podem brincar nos trenós e são conduzidos por um monitor. O passaporte para a diversão pode ser adquirido na plataforma Sympla ou na bilheteria do evento. Pessoas com deficiência têm gratuidade, mas é necessário que sejam acompanhadas por um responsável adulto da família. O regulamento pode ser conferido no www.riomararacajuonline.com.br.

Adoção de Estimação – No sábado, 1º de julho, o Projeto Adoção de Estimação realiza a sua 28ª edição de adoção consciente de cães e gatos. Cerca de 20 pets estarão à espera de um novo lar e de tutores amorosos. A ação acontecerá no E1, próximo à entrada da Cobasi, das 16h às 19h. Acesso gratuito.

Parque Vila Encantada – O parque temático com cenografia de uma charmosa fazendinha está instalado na Praça de Eventos Rio. No espaço, os pequenos podem interagir e se divertir na piscina de bolinhas gigante, labirinto, jogos de argolas e pescaria, barraquinhas, ambiente instagramável para fotos, além de oficinas educativas e lúdicas. Para aproveitar a brincadeira, que resgata a tradição do São João do interior, o acesso custa R$ 35 e dá direito a 20 minutos de diversão. Pessoas com deficiência têm direito à gratuidade e podem entrar acompanhadas por um responsável adulto. Confira o regulamento no www.riomararacajuonline.com.br.

Shopping Jardins

Diversão eletrônica no parque Puppy Play, passeios a bordo dos carros elétricos da KidsCar, circuito de brincadeiras da Galinha Pintadinha, espetáculos infantis e Feira Nações e Artes integram o roteiro para o final de semana.

Férias na Fazendinha – No espaço Jardins, em frente à Praça de Eventos Ipê, são realizadas apresentações teatrais da Cia Kika Tocchetto, de Salvador (BA). Aos sábados, acontece o musical ‘Dançando com os bichos’ e, aos domingos, o espetáculo ‘Aventuras na Fazendinha’. As sessões são iniciadas às 16 horas e contam com intérprete de Libras. O acesso é gratuito e os ingressos para este final de semana estão esgotados, mas a temporada da Cia Kika Tocchetto no Shopping Jardins segue até o dia 16 de julho. Para garantir as pulseiras de acesso, basta realizar a reserva no Shopping Jardins SuperApp (Android e iOS) e retirá-las antecipadamente no Balcão de Informações, até 30 minutos antes do início do espetáculo. Após 15h30, as pulseiras não resgatadas serão liberadas para outras famílias.

Galinha Pintadinha – Até o final de julho, as crianças com até 12 anos têm a oportunidade de se divertirem no parque temático com módulos infláveis e obstáculos, piscina de bolinhas, games, área de pintura, corredor de elásticos, tapetes interativos, escorregadores e camas elásticas, além de escultura da personagem com 5 metros de altura. O circuito da Galinha Pintadinha está localizado na Praça de Eventos Ipê, em frente à loja Riachuelo, funcionando de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h. Os ingressos estão à venda no local.

Nações e Artes – Na Praça de Eventos Orquídea, em frente à loja Kalunga, acontece a Feira Internacional de Artesanato e Decoração – Nações & Artes. O acesso é gratuito e o espaço oferece artigos de moda, gastronomia, decoração, bem-estar, artesanato e variedades que ressaltam aspectos culturais de diferentes regiões do Brasil e do mundo, como Estados Unidos, Polinésia Francesa, Dubai, Índia, Bolívia, Marrocos e Itália. O evento está aberto ao público, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h.

