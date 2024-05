Confira as opções de lazer para o feriadão de Corpus Christi em Aracaju

Exposições, estreias do cinema e parques temáticos integram o roteiro da diversão em Aracaju (SE)

A dica para quem vai curtir o feriadão em Aracaju é reunir as pessoas queridas e aproveitar as atrações dos shoppings Jardins e RioMar. Além das tradicionais opções de compras, entretenimento e gastronomia, o roteiro de lazer para as famílias conta com muita diversão nas praças de evento e espaços temáticos. Confira a programação de 30 de maio a 2 de junho:

Cinema

O terror “Imaculada” chega às telas do cinema nesta quinta-feira, 30 de maio, e promete surpreender o público com a história de Cecília, uma jovem religiosa que entra para um convento numa região rural da Itália. Após uma gravidez misteriosa, a sua experiência religiosa torna-se um pesadelo e leva a plateia a questionar: seria a gestação uma dádiva ou uma maldição? A indicação etária é 18 anos. Além desta estreia, outras superproduções seguem em cartaz no Cinemark, como “Planeta dos Macacos: O Reinado” e “Garfield – Fora de Casa”. A programação completa está disponível nos aplicativos do Shopping Jardins (Android e iOS) e RioMar Aracaju (Android e iOS).

Shopping Jardins

Além da recreação no Balacobaco Play, da diversão eletrônica no parque indoor Puppy Play, dos passeios a bordo dos carros elétricos da KidsCar, o roteiro de lazer conta também com o Parque Fazendinha Tac Tacs, o inflável Big Fun, pocket show da banda Zé Tramela, a Feira Empreender Sergipe e o som envolvente de Heitor Mendonça no projeto Viva Música.

Parque Fazendinha Tac Tacs – Nesta quinta-feira, 30 de maio, apresentando o cadastro de usuário do app do Shopping Jardins, a criança brinca 5 minutos a mais, ou seja, o ingresso no valor de R$25 dará direito a 20 minutos de permanência no parque. O TacDay estará com o valor promocional de R$69, com direito a brincar o dia todo. O espaço lúdico voltado a crianças de 2 a 10 anos oferece oito estações de entretenimento com roupas de bichinhos para a garotada vestir, brincar e tirar fotos supercriativas, cama elástica, peteca, boneca de pano e outros brinquedos, gangorras para os pequenos vaqueiros e amazonas testarem o equilíbrio, piscina de pelúcias, playground com piscina de bolinhas e escorregador. O circuito de diversão está localizado na Praça de Eventos Ipê e funciona das 13h às 21h (feriado e domingo) e das 9h às 22h (demais dias).

Big Fun – O parque inflável gigante com obstáculos, brincadeiras e piscina de bolinhas para crianças, jovens e adultos está localizado no Estacionamento B e funciona, todos os dias, das 15h às 22h. A dica é reunir os amigos e curtir de montão. O ingresso individual tem o valor de R$40, com direito a 25 minutos de diversão. Na compra de três ou mais passaportes, cada um tem o valor de R$35. Crianças com até 5 anos de idade devem estar acompanhadas por um adulto responsável (que não paga ingresso).

Zé Tramela – Abrindo a programação junina do Shopping Jardins, a banda Zé Tramela brinda o público com um pocket show gratuito nesta sexta-feira, 31 de maio. A apresentação acontece a partir das 17 horas na Praça de Alimentação Jardins e promete colocar todo mundo para dançar.

Feira Empreender Sergipe – Na Praça de Eventos Orquídea acontece a 34ª Empreender Sergipe, com o tema “Amor de Arraiá!”. A feira reúne diversas opções para presentear no Dia dos Namorados, como roupas, acessórios, peças de decoração, doces, biscoitos, alimentos artesanais, plantas ornamentais, produtos geek e outros itens comercializados por pequenos empreendedores locais. O acesso é gratuito e a feira está aberta à visitação das 12h às 21h (quinta e domingo) e das 9h às 22h (demais dias).

Viva Música – Abrindo a temporada junina do projeto que coloca em destaque os artistas da cena musical sergipana, o músico Heitor Mendonça brinda o público com show intimista neste domingo, 2 de junho, na Praça de Alimentação Jardins. A partir das 18 horas, ele apresenta o projeto “Forró Violado”, com interpretações singulares de clássicos da música nordestina.

RioMar Aracaju

Exposição Eclético Desvelar – A mostra apresenta trabalhos dos artistas Tathyana Santiago, D.L. e Fábio Sampaio, formando uma narrativa coletiva que transcende as convenções tradicionais. A exposição leva assinatura da Ces Arts Galeria e encontra-se em cartaz no segundo piso do RioMar, ao lado da Richards. O acesso é gratuito.

Exposição 35 anos – A mostra conta com o trabalho dos artistas Fábio Sampaio e Larissa Viera e por sete jovens do Instituto JCPM, que produziram ilustrações sobre a marca comemorativa do aniversário do shopping. As peças, que trazem imagens de pontos marcantes de Aracaju, estão localizadas nos pisos L1 e L2, próximo à Lojas Americanas, em frente à Leitura e no corredor da Kalunga.

Happy Cakes – Para celebrar os 35 anos do RioMar, 5 renomados confeiteiros homenageiam o shopping com o produto que mais sabem confeccionar: bolos. A exposição encontra-se no segundo piso, em frente à Camicado, e apresenta belos trabalhos que contam a história do RioMar com Aracaju. O acesso é livre.

Fazendinha do Chico Bento – A Turma da Mônica convida crianças e adultos a mergulharem no mundo campestre e repleto de diversão do Chico Bento, personagem icônico dos quadrinhos brasileiros. A atração está instalada na Praça de Eventos Rio e os ingressos podem ser adquiridos no local. Até 40 minutos= R$50 l De 41 a 60 minutos = 60,00 l De 61 a 90 minutos = 70,00 l De 91 a 120 minutos = 80,00 l De 121 a 180 minutos = 90,00.

Pista de gelo Iceland – Localizada na Praça de Eventos Mar, a pista de gelo oferece uma aventura congelante para crianças a partir de 2 anos de idade. O passaporte para a diversão poderá ser adquirido através do Sympla ou na bilheteria do evento. Para pagamento no local, em dinheiro, o ingresso custará $55,00 por 30 minutos e R$ 70,00 por 1h; no cartão de crédito, o valor será de R$60,00 por 30 minutos ou R$75,0 por 1h; já o Iceland Car, restrito para crianças de 2 a 4 anos, custará R$ 40,00, com direito a 18 voltas pela pista.

World Park – Um mundo de infláveis espera as crianças no segundo piso do shopping, ao lado da Camicado. O circuito da diversão conta com pula-pula, tobogã, escalada, entre outras opções de brinquedos. O acesso é mediante bilheteria.

Funcionamento

Nesta quinta-feira, 30 de maio, os shoppings Jardins e RioMar estarão abertos a partir do meio-dia. Restaurantes, praças de alimentação e operações de lazer funcionam das 12h às 21h; grandes lojas das 13h às 21h; demais lojas e quiosques, das 14h às 20h.

Foto: Divulgação

