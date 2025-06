Confira as orientações de segurança para evitar acidentes com a rede elétrica

Foram registradas 22 ocorrências de pipas na rede elétrica

As férias escolares significam diversão e descanso para crianças e adolescentes. Muitos aproveitam esse período para brincar com pipas ou eletrônicos. Para prevenir acidentes durante esse período de lazer, a Energisa reforça algumas dicas de segurança.

Para quem vai empinar pipa, a orientação é buscar um local adequado para que a brincadeira seja realizada de forma segura, evitando a interrupção do fornecimento de energia elétrica e acidentes graves. Somente este ano, já foram registradas 22 ocorrências de pipas na rede elétrica, que impactaram o fornecimento de energia para mais de 23 mil clientes. Os municípios com mais ocorrências foram Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão.

“A orientação é brincar em locais abertos e distantes da rede elétrica. Caso a pipa enrosque na rede, a recomendação é acionar a Energisa e evitar tentar removê-la. O uso de materiais cortantes, como linha chilena e cerol, também não é indicado, pois pode provocar graves acidentes”, orienta o gerente de Operações da Energisa, Wellington Aranha.

Em casos de acidentes com pipas na rede elétrica, a orientação é acionar a Energisa pelo número 0800 079 0196. Apenas profissionais autorizados pela distribuidora, equipados com todos os itens de segurança e treinamentos necessários, podem realizar a manutenção na rede elétrica.

Cuidados dentro de casa

Para quem prefere curtir as férias em casa, é essencial que pais e responsáveis fiquem ainda mais atentos para prevenir acidentes com eletricidade. Equipamentos como videogames e computadores devem ser conectados ou desconectados da tomada apenas por adultos, sempre segurando pelo plugue e nunca puxando o fio.

A fiação também merece atenção: se houver qualquer sinal de desgaste no isolamento dos cabos, o aparelho não deve ser utilizado, pois há risco de choque elétrico. O uso de tablets e smartphones requer cuidado redobrado, especialmente durante o carregamento. Nesses momentos, não é indicado que as crianças utilizem os dispositivos para jogos ou mensagens.

Canais de atendimento

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Site:energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): www.gisa.energisa.com.br

Call center: 0800 079 0196

Texto e foto Adriana Freitas