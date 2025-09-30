Confira as vagas de emprego disponibilizadas pela Fundat nesta terça-feira

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta terça-feira, 30.

Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.

O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio, UQP do bairro Santa Maria e UPQ do bairro Mosqueiro. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331.

Vagas para ampla concorrência:

Motorista categoria B

Não alfabetizado

Sem experiência

Possuir CNH B

Empresa localizada no bairro Santa Maria

Auxiliar de lavanderia

Não alfabetizado

Sem experiência.

Empresa localizada no bairro Santa Maria

Representante de atendimento

Ensino médio completo

Com 06 meses de experiência em telemarketing, call center ou pré-vendas comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

Consultor externo

Ensino médio completo

Sem experiência

Curso: atendimentos e vendas, disponibilidades para viagens

Empresa localizada no bairro Suíça

Atendente de lanchonete

Ensino médio completo

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

Gerente de vendas

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS.

Empresa localizada no bairro Centro.

Auxiliar de encanador hidráulico

Alfabetizado

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Farolândia

Auxiliar de almoxarife

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Farolândia

Representante comercial (vaga para PJ)

Alfabetizado

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Luzia.

Mecânico de manutenção de máquinas

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS. Curso em eletromecânica

Possuir CNH B

Empresa localizada no bairro Industrial.

Vagas para pessoa com deficiência (PcD):

Cuidador infantil

Ensino médio completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Jardins

Servente de obras

Não alfabetizado

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Jabotiana

Pedreiro

Não alfabetizado

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Jabotiana.

Confira os pontos de atendimento da Fundat:

Calçadão da Rua João Pessoa – das 7h às 17h

CEAC do Shopping Riomar – das 7h às 13h

UQP do bairro Santos Dumont – das 7h às 17h

UQP do bairro Santa Maria – das 7h às 17h

UQP do bairro Coroa do Meio – das 7h às 17h

UQP do bairro Mosqueiro – das 7h às 17h.

Ascom Fundat