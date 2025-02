Confira novas vagas de emprego disponíveis nesta sexta-feira

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas vagas de emprego que serão disponibilizadas no dia 14 de fevereiro de 2025. As oportunidades são para as áreas de vendedor externo, técnico em refrigeração, pedreiro, servente de obras e auxiliar de almoxarifado.

Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, Centro, portando carteira de trabalho, RG, CPF e currículo.

O horário de funcionamento do órgão é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Confira abaixo as vagas:

– Vendedor Externo

Ensino Médio Incompleto ou trancado

Sem experiência

Ambos os sexos

– Técnico em Refrigeração

Ensino Médio Completo

Com 6 meses de experiência comprovada em CTPS

Sexo masculino

– Pedreiro

Não Alfabetizado

Com experiência comprovada em CTPS

Ambos os sexos

Vagas para Pessoa com Deficiência (PCD)

– Servente de Obras

Alfabetizado

Sem experiência

Sexo masculino

– Auxiliar de Almoxarifado

Alfabetizado

Sem experiência

Ambos os sexos