Confira as vagas de empregos divulgas pelo NAT nesta segunda-feira

A Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), através do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), divulga nesta segunda-feira, 04, a disponibilidade de 22 vagas de emprego. Entre as oportunidades, destacam-se quatro vagas de estágio em Psicologia. Os interessados devem comparecer à sede do órgão, localizada na Rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, em Aracaju.

O atendimento ao público é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. As vagas estão abertas para candidatos de diversas escolaridades, com ou sem experiência. Os candidatos precisam apresentar documentos pessoais (RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência atualizado), além de currículo e certificados que comprovem experiências anteriores. Para PcD, é imprescindível apresentar o laudo médico.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: 79 991 98-0027. As oportunidades também são divulgadas nas redes sociais da Seteem e do NAT, no Instagram @trabalho.se e @nat_sergipe.

Confira as oportunidades:

1 vaga para motorista

Requisitos: ensino fundamental completo, experiência comprovada em CTPS e habilitação B.

1 vaga para operador de caixa

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função (comprovada em CTPS).

7 vagas para pedreiro

Requisitos: seis meses de experiência na função

1 vaga para serralheiro

Requisitos: ensino médio completo, com ou sem experiência na função e habilitação AB.

1 vaga para vidraceiro

Requisitos: ensino médio completo, com ou sem experiência na função e habilitação AB.

1 vaga para vendedor

Requisitos: ensino médio completo, com ou sem experiência na função.

3 vagas para ajudante de produção

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função.

1 vaga para supervisor de merchandising

Requisitos: ensino superior em Administração, publicidade ou áreas relacionadas, disponibilidade para viagens, conhecimento em pacote office (excel intermediário/avançado, word e power point) , habilitação b e experiência na função (comprovada em CTPS).

1 vaga para consultor comercial

Requisitos: ensino médio completo e experiência com vendas (comprovada em CTPS), disponibilidade para trabalhar em Nossa Senhora do Socorro e para trabalhar em turnos.

1 vaga para supervisor regional

Requisitos: ensino superior completo em marketing, economia, administração ou afins; experiência na função (não comprovada em CTPS).

Vaga para estágio

4 vagas para aplicador ABA

Requisitos: cursando a partir do 8° período de Psicologia.