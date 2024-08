Confira as vagas divulgadas pelo NAT nesta quarta-feira

A Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) divulga nesta quarta-feira (28), novas oportunidades de recolocação no mercado laboral, que foram intermediadas junto aos empregadores pelo Núcleo de Apoio do Trabalho (NAT). Dentre elas, destacam-se vagas para jovens aprendizes, de acordo com a Lei da Aprendizagem.

Interessados devem se dirigir à Rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, na capital, portando RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado, além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores. O NAT atende o público das 7h às 13h, para a realização de cadastro e posterior encaminhamento aos empregadores.

As vagas estão distribuídas para os níveis fundamental, médio e superior, com ou sem experiência comprovada na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Todas as oportunidades são divulgadas também nos perfis da Seteem e do NAT no Instagram (@trabalho.se e @nat_sergipe). Outras informações pelo WhatsApp 79 99198-0027.

Confira as oportunidades:

4 vagas para balconista

Requisitos: experiência na função e ensino médio completo.

2 vagas para ajudante de cozinha

Sem requisitos

1 vaga para cozinheiro

Requisitos: experiência comprovada em CTPS.

1 vaga para confeiteiro

Requisitos: experiência comprovada em CTPS e ensino médio completo.

1 vaga para soldador TIG

Requisitos: experiência na função, ensino médio completo e habilitação B.

1 vaga para serralheiro II

Requisitos: experiência na função, ensino médio completo e habilitação B.

1 vaga para vendedor de estruturas metálicas

Requisitos: experiência na função, ensino médio completo e habilitação B.

1 vaga para ajudante de montador esquadria de alumínio

Requisitos: ensino fundamental completo e habilitação A ou B.

1 vaga para promotor de vendas

Requisitos: necessário veículo próprio (carro), habilitação categoria B, ensino médio completo e disponibilidade para realizar viagens (vaga de ampla concorrência em todos os municípios).

1 vaga para orçamentista

Requisitos: curso técnico em Edificações e 6 meses de experiência na função (comprovada em CTPS).

1 vaga para comprador

Requisitos: experiência comprovada em CTPS como comprador na área de construção civil, com compras técnicas e com o sistema SAP.

Vaga para professor polivalente

Requisitos: nível superior completo em Pedagogia e experiência em sala de aula comprovada em CTPS.

1 vaga para professor de língua inglesa

Requisitos: nível superior completo em Licenciatura e domínio do idioma.

2 vagas para linheiro/ oficial de rede

Requisitos: experiência na função (comprovada em CTPS) e ensino médio completo.

Vagas para jovem aprendiz:

7 vagas para jovem aprendiz

Requisitos: estudantes com idade dos 15 aos 18 anos, matriculados em escola estadual ou municipal, cursando entre o 8°ano do ensino fundamental e a 2ª série do ensino médio no turno vespertino ou noturno.