Confira funcionamento dos órgãos estaduais no ponto facultativo da segunda

O Governo do Estado informa que, na próxima segunda-feira, 27, em virtude do ponto facultativo referente ao Dia do Servidor Público, os órgãos estaduais terão o funcionamento alterado. A determinação acompanha o Decreto de nº 1.257, que transferiu o ponto facultativo da terça-feira, 28, para a segunda.

As alterações não se aplicam às atividades consideradas essenciais ou de urgência, como os serviços de saúde, segurança pública e afins. A Central de Abastecimento de Sergipe (Ceasa) e as agências do Banese também funcionarão regularmente.

Ceasa

A Central de Abastecimento de Sergipe, em Aracaju, funcionará em horário regular, das 3h da manhã às 17h, na segunda-feira, 27.

Saúde

Os equipamentos da Secretaria de Estado da Saúde (SES), como o Centro de Acolhimento e Diagnóstico por Imagem (Cadi), Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (Case), Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism) e Tratamento Fora de Domicílio (TFD) não funcionarão na segunda-feira, 27.

Já o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) estará aberto no sábado, das 7h às 11h, retornando ao horário regular na terça-feira, 28, das 7h30 às 17h.

Os hospitais e o Samu 192 Sergipe funcionarão normalmente.

Ipesaúde

No dia 27, o Instituto de Promoção e Assistência à Saúde do Servidor do Estado de Sergipe (Ipesaúde) terá seu funcionamento alterado. As unidades da autarquia em Aracaju e no interior estarão fechadas.

Já os serviços de urgência funcionarão normalmente:

* Serviço de Pronto Atendimento Dr. Willen Alves Correia – SPA (24h);

Acesso provisório pela Rua Nossa Senhora das Dores (no mesmo prédio anexo ao hospital), bairro Cirurgia

* Urgência Odontológica (das 7h às 19h);

Centro Odontológico Maria Viana Tavares de Bragança | Praça da Bandeira, nº 373, bairro Cirurgia

* Urgência Pediátrica (24h);

Hospital São Lucas | Rua Cel. Stanley da Silveira, nº 33, bairro São José

* Urgência Ortopédica (24h);

Hospital Renascença | Avenida Gonçalo Rolemberg Leite, nº 1490, bairro Salgado Filho

Ceac

As unidades do Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac) localizadas na capital e no interior do estado estarão fechadas no dia 27 de outubro, retornando à normalidade na terça-feira, 28.

Cada ponto do Ceac possui um horário específico de funcionamento em horário normal de expediente:

– Ceac Rua do Turista (Rua Pacatuba, 45 – Centro, Aracaju–SE) – Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h;

– Ceac RioMar (Avenida Delmiro Gouveia, S/N – Shopping Riomar 1º Piso) – Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h15 às 17h30;

– Ceac Aracaju Parque Shopping (Avenida João Rodrigues, 42 – bairro Industrial, Aracaju–SE) – Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h15 às 11h;

– Ceac Lagarto (Praça Paulo Vieira Menezes, 26 – Centro, Lagarto–SE) – Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h15 às 13h;

– Ceac Shopping Peixoto (Avenida José Amâncio Bispo, 5419 – Itabaiana–SE) – Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h15 às 11h;

– Ceac Simão Dias (Gov. Celso de Carvalho, 192 – Simão Dias–SE) – Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h;

– Ceac Estância (Passeio Guanabara, situado na Avenida Capitão Salomão, 256, Centro – Estância–SE) – Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

SSP

Os serviços de urgência e emergência continuarão abertos. Permanecem em funcionamento, 24 horas por dia, os serviços do 190 (Polícia Militar), 181 (Polícia Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros), assim como as delegacias plantonistas espalhadas pela capital e pelo interior. As demais unidades integrantes da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) não funcionarão no ponto facultativo.

Detran/SE

O Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran/SE) não realizará atendimentos na segunda-feira, 27. O serviço restabelecerá o horário normal de atendimento na terça-feira, 28, com atendimento das 7h às 17h30.

Banese

As agências do Banese funcionarão regularmente nesta segunda-feira, 27, seguindo o calendário da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). O atendimento ao público nas agências da capital acontece das 10h às 16h, e as unidades do interior do estado abrem das 9h às 15h.

