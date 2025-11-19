Confira horários dos shows nos palcos João Bebe Água e Frei Santa Cecília

A 40ª edição do Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc) inicia nesta quinta-feira (20) e contará com mais de cem atrações espalhadas pelos espaços da Cidade Mãe de Sergipe durante os quatro dias de evento. Dentre os momentos mais aguardados, estão os shows que acontecem durante a noite no palco João Bebe Água, localizado na Praça São Francisco, e no palco Frei Santa Cecília, na Praça do Carmo.
Ao todo, 32 atrações musicais passarão pelos dois palcos entre os dias 20 e 23 de novembro. Dentre os nomes mais aguardados para o Palco João Bebe Água estão Pabllo Vittar, João Gomes, Olodum, Seu Jorge e Gaby Amarantos. Já no Palco Frei Santa Cecília, os olhos se voltam para Karol Conká, Maglore, Dead Fish, Urias, entre outros.
Confira abaixo os dias e horários de todas as atrações musicais dos palcos João Bebe Água e Frei Santa Cecília.
Palco João Bebe Água
Localizado na Praça São Francisco, espaço tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 1943 e reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade desde 2010, o Palco João Bebe Água reunirá 16 artistas nacionais e sergipanos nos quatro dias de Festival.
Na quinta-feira, data em que se celebra o Dia da Consciência Negra, a programação em todo o Festival é composta por artistas negros. Quem abre o palco, às 20h, é a pernambucana Joyce Alane, recentemente indicada ao Grammy Latino por seu álbum “Casa Coração”. Na sequência, às 22h, o grupo baiano Olodum é o responsável por agitar o público. Já às 00h, a multiartista Gaby Amarantos traz a nova turnê “Rock Doido” para o Fasc. Encerrando a noite, às 02h, Edcity celebra os 20 anos do grupo Fantasmão.
Na sexta-feira (21), às 20h, a Orquestra Sanfônica de Sergipe convida Lari Lima, Erivaldo de Carira, Jeanny Lins e Chiko Queiroga. Na sequência, às 22h, a drag queen e multiartista Pabllo Vittar sobe ao palco para cantar os grandes hits da carreira, que vão do pop ao forró. Às 00h é a vez do ícone do rap nacional, Marcelo D2, se apresentar para o público. Encerrando o dia, às 02h, o grupo de reggae sergipano Reação se apresenta.
A programação continua no sábado (22), às 20h, com a cantora sergipana Héloa, que fará um show marcante com a participação de Lia de Itamaracá, uma das maiores cirandeiras do Brasil, Patrimônio Vivo de Pernambuco e referência da cultura popular nordestina. Às 22h, o rei do piseiro e ganhador do Grammy Latino, João Gomes, sobe ao palco João Bebe Água. Já às 00h, o ícone da MPB, Seu Jorge, promete agitar o público com suas canções. Encerrando a noite, às 02h, o cantor Nona traz o melhor do samba para o público do evento.
No último dia, domingo, a programação começa mais cedo, às 17h, com toda a energia do cantor Saulo Fernandes. Na sequência, às 19h, a sergipana Maysa Reis sobe ao palco, seguida pela banda Os Garotin, às 21h, e pelo grupo Patusco, que trará um espetáculo de percussão, carnaval, maracatu e muita vibração, a partir das 23h.
Palco Frei Santa Cecília
O Palco Frei Santa Cecília, montado na Praça do Carmo, será um dos pontos mais movimentados da 40ª edição do Festival de Artes de São Cristóvão. Ao longo de quatro dias, o espaço reunirá artistas de diversas regiões do país em uma programação que atravessa pop, rock, rap, música alternativa e tradições nordestinas. Entre nomes nacionais e sergipanos, o palco consolida sua vocação como ambiente de encontros musicais e de celebração da pluralidade que marca o Fasc.
A programação na quinta-feira começa com o grupo sergipano Santa Cena, às 19h, seguido por Pardal, às 21h. Às 23h, se apresentará o coletivo sergipano Bruxas do Cangaço, e a noite avançará até 1h da manhã com Karol Conká, que promete trazer grandes hits como “Tombei”, “Kaça” e “É o Poder”.
Na sexta-feira, o palco receberá, às 19h, a banda de pop rock e rock alternativo Maglore. Às 21h, se apresentará o cantor, compositor e multi-instrumentista aracajuano Lauckson Melo, com o projeto Lau e Eu. O carioca Chico Chico sobe ao palco às 23h, e a madrugada se encerrará às 01h com Urias, que trará sua nova turnê “Carranca” para o Festival.
A programação do sábado começará às 19h com Dead Fish, em um show que resgata raízes e nostalgia do rock. A partir das 21h, a música alternativa toma conta do palco com Mundo Livre S/A, seguido por Getúlio Abelha, às 23h. A noite se encerrará às 01h com a banda sergipana Cidade Dormitório.
No domingo, às 18h, quem abre o palco é o sancristovense Edu Borges. Às 20h, o palco receberá a banda Mestre Ambrósio, de Pernambuco. Às 22h será a vez do sergipano Luno Torres, e a programação se encerrará, às 00h, com Ana Frango Elétrico.
Sobre o Fasc
O Festival de Artes de São Cristóvão consolidou-se desde a década de 1970 como um dos maiores encontros culturais do Nordeste, reunindo artistas locais e de diversas partes do país em múltiplas linguagens artísticas. Após um intervalo em 2005, o evento retornou em 2017, reafirmando o papel de São Cristóvão como um importante polo de produção e difusão cultural no Brasil.
Com palcos espalhados pelo Centro Histórico e também em diferentes bairros, o Fasc oferece uma vivência completa, que integra música, teatro, dança, literatura, artes visuais, cinema e outras expressões, celebrando a riqueza cultural da quarta cidade mais antiga do país.
O Fasc é apresentado pelo Ministério da Cultura, com realização da Prefeitura de São Cristóvão, por intermédio da Fundação Municipal do Patrimônio e da Cultura João Bebe Água (Fumpac) e do Encontro Sancristovense de Cultura Popular e Outras Artes (ESCOA); Governo do Estado de Sergipe, através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e Governo do Brasil. O Festival conta ainda com patrocínio da CELI, Banco do Nordeste, Iguá Sergipe, Ecoparque Sergipe e CAIXA. O apoio fica por conta da SE – Sistema Engenharia, Colortex Tintas, Unir Locações e Serviços e Vitória Transportes.
Ascom Prefeitura de São Cristóvão