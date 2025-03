Veja mudanças no trânsito para 40ª edição da Corrida Cidade de Aracaju

Neste sábado (29), a Prefeitura de Aracaju promoverá a 40ª edição da Corrida Cidade de Aracaju, evento tradicional em celebração aos 170 anos da capital sergipana.

A competição reunirá atletas em um percurso especial pelas ruas da cidade. Para garantir a segurança dos participantes e o bom andamento da corrida, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) organizará uma operação especial ao longo do trajeto.

Agentes da SMTT estarão distribuídos em pontos estratégicos para realizar bloqueios, coordenar a operação ‘Pare e Siga’ e monitorar o fluxo de veículos.

Estarão atuando nessa operação especial todo o efetivo da SMTT, em torno de 60 agentes, contando com 16 viaturas e 15 motocicletas. Além da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju, a organização da Corrida Cidade de Aracaju contará com o auxílio da Guarda Municipal de Aracaju, Exército Brasileiro, Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte, BPTran, Samu, entre outros órgãos.

As mudanças no trânsito terão início na quarta-feira, dia 26, a partir das 19h30, quando será bloqueada a travessa José de Faro, entre a rua Pacatuba e a avenida Ivo do Prado, para a instalação da estrutura do evento. Durante a interdição, o trânsito será desviado para a rua Estância. A liberação da travessa José de Faro está prevista para a manhã do domingo, dia 30.

No sábado, a partir das 13h, as avenidas Ivo do Prado e Rio Branco, no sentido Centro/praias, serão interditadas. Os veículos serão desviados por dentro do terminal de ônibus da avenida Rio Branco e seguirão em direção à avenida Ivo do Prado, onde haverá um sistema binário até o retorno em frente à Capitania dos Portos de Sergipe (Marinha).

Já às 15h, os bloqueios serão estendidos para toda a extensão das avenidas Barão de Maruim, Desembargador Maynard e José da Silva Ribeiro Filho, no sentido Leste. Já para quem precisa se deslocar no sentido oposto, o tráfego dessas vias continuará liberado.

Operação Pare e Siga

Para manter a fluidez do trânsito e garantir a segurança dos atletas, toda a extensão das avenidas Barão de Maruim e Desembargador Maynard contará com a operação ‘Pare e Siga’, conduzida pelos agentes de trânsito da SMTT de Aracaju. Além disso, será implantado um sistema binário no final da avenida José da Silva Ribeiro Filho, entre a rotatória do Condomínio Vila Vitória e a entrada do Conjunto Eduardo Gomes.

Os motoristas que estiverem vindo da Universidade Federal de Sergipe (UFS) em direção a Aracaju serão desviados para a avenida Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, que dá acesso ao Centro Administrativo. A expectativa é que o trânsito na cidade seja completamente normalizado por volta das 22h.

Vias alternativas

De acordo com Walter Faro, coordenador de trânsito da SMTT, apenas duas vias poderão ser utilizadas como rotas alternativas. “Os condutores que precisarem passar pelas áreas afetadas pela corrida terão apenas duas opções: a avenida Tancredo Neves, que estará totalmente liberada, e uma faixa da avenida Ivo do Prado, que funcionará em sistema binário. Nossa recomendação é que os motoristas evitem qualquer outra rota alternativa além dessas duas”, ressaltou.

Ainda segundo o coordenador, à medida que os atletas forem passando, a SMTT irá desfazendo os bloqueios e o tráfego nas vias irá retomar o seu percurso normal.

Rotas da corrida

A 40ª Corrida Cidade de Aracaju terá três percursos. Às 16h acontecerá a largada do percurso de 5 km, com saída na avenida Marechal Cândido Rondon, cerca de 100 metros antes do viaduto da avenida Tancredo Neves, com ponto de chegada na Praça Fausto Cardoso.

Às 16h10 será a vez da largada do percurso de 10 km, com saída na rótula de entrada do bairro Eduardo Gomes, no município de São Cristóvão e chegada na Praça Fausto Cardoso, em Aracaju.

E às 16h30 acontecerá a largada dos atletas que farão o percurso de 24 km, com saída na Praça Getúlio Vargas, na cidade de São Cristóvão e chegada na Praça Fausto Cardoso, em Aracaju, com duração máxima de 3 horas e 30 minutos.

