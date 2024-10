Confira o abre e fecha no Dia do Servidor e feriado de Finados

Nesta sexta-feira (1º) é ponto facultativo em Sergipe pelo Dia do Servidor Público e no .sábado (02), feriado nacional do Dia de Finados.

Por conta disso, alguns órgãos alteram o funcionamento no estado.

Bancos

Os bancos funcionarão normalmente na sexta-feira (01), de acordo com o Sindicato dos Bancários de Sergipe. No sábado, as agências não abrem.

Centro Comercial

Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas, na sexta, o comércio funciona das 8h às 18h, e no sábado, dia 2, das 8h às 14h.

Mercados e feiras livres

Na sexta-feira, os mercados públicos municipais e feiras livres funcionam normalmente.

Já no sábado, os mercados centrais Virgínia Franco, Thales Ferraz e Antônio Franco, assim como os setoriais (bairros), funcionam até às 13h. As feiras livres de sábado (Santo Antônio, 18 do Forte, Grageru, Cirurgia, conjuntos Santa Tereza e São Carlos) ocorrem sem alteração.

Shoppings

Jardins: os setores de alimentação e lazer abrem das 12h às 21h; grandes lojas, das 13h às 21h; lojas e quiosques, das 14h às 20h.

RioMar: áreas de lazer e alimentação funcionam das 12h às 21h, grandes lojas das 13h às 21h e lojas e quiosques, das 14h às 20h.

Prêmio: Na sexta-feira, dia 1º, o shopping Prêmio funciona em horário normal, das 10h às 22h. Já no próximo sábado, 2 de novembro, terá horários especiais de funcionamento. A área de alimentação estará aberta das 12h às 22h, enquanto entretenimento, serviços, lojas e quiosques estarão abertos das 14h às 20h.

Peixoto: o supermercado abrirá das 10h às 21h; o setor de alimentação, das 12h às 22h; lojas âncoras funcionam das 13h às 21h e lojas satélites, das 14h às 20h.

Ferreira Costa

Devido ao feriado de finados no próximo sábado, 02 de Novembro, as lojas da Ferreira Costa funcionam nos seguintes horários, das 10h às 16h.

Saúde

Em ambos os dias, funcionam normalmente as urgências dos hospitais municipais Fernando Franco e Nestor Piva, 24 horas (incluindo atendimento aos casos de síndromes gripais), além da Maternidade Municipal Lourdes Nogueira. A urgência odontológica também funcionará normalmente, 24 horas, no Centro de Especialidades Odontológicas, localizado na rua Carlos Pereira de Melo, 450, bairro Farolândia.

Estarão fechadas as Unidades de Saúde da Família e a sede administrativa da SMS, retornando ao funcionamento no dia 4. O Centro de Atendimento e Triagem da Síndrome Gripal, localizado na Coroa do Meio, não funcionará na sexta, retornando as atividades na segunda (4), das 7h às 19h.

A vacinação nos shoppings da capital não acontecerá neste sábado, retornando no sábado seguinte, dia 9.

Os atendimentos do Programa Ver a Vida acontecem somente até esta quinta (31), retornando na segunda.

Orla Pôr do Sol

Os serviços de embarque e desembarque na Orla Pôr do Sol (Mosqueiro) ocorrerão sem qualquer alteração, das 8h às 17h.

Área de Proteção para a Prática de Ciclismo e Corrida

Na sexta-feira, 1º de novembro, e no feriado, haverá o fechamento da avenida Santos Dumont, das 5h às 10h, no trecho compreendido entre o estacionamento da Cinelândia e o farol da Coroa do Meio (sentido praias/Centro). A interdição feita em parceria com a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), garante mais conforto e segurança aos atletas e esportistas que frequentam a região.