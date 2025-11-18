Confira o funcionamento dos órgãos estaduais no feriado e no ponto facultativo

O Governo do Estado informa que, na próxima quinta-feira, 20, em virtude do feriado do Dia da Consciência Negra, e na sexta-feira, 21, ponto facultativo, os órgãos estaduais funcionarão em horário alterado. A determinação acompanha o Decreto de nº 1.300/2025.

As alterações não se aplicam às atividades consideradas essenciais ou de urgência, como os serviços de saúde, segurança pública e afins. A Central de Abastecimento de Sergipe (Ceasa) e as agências do Banese também funcionarão regularmente.

Ceasa

A Central de Abastecimento de Sergipe em Aracaju (Ceasa), funcionará em horário alterado no feriado, das 3h da manhã às 13h. Na sexta-feira, 21, ponto facultativo, o funcionamento será normal, das 3h às 17h, assim como no sábado, 22, das 3h às 16h.

Saúde

Os equipamentos da Secretaria de Estado da Saúde (SES), como o Centro de Acolhimento e Diagnóstico por Imagem (Cadi), Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (Case), Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism) e Tratamento Fora de Domicílio (TFD) não funcionarão na quinta-feira, 20, e na sexta, 21.

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) não funcionará na quinta-feira, 20. Já na sexta, dia 21, funcionará das 7h às 12h, sendo que o posto de coleta no Shopping Jardins não funcionará nos dois dias. O funcionamento do Centro retorna ao horário regular na segunda, dia 24, das 7h30 às 17h, assim como o posto de coleta, das 13h às 18h.

Os hospitais e o Samu 192 Sergipe funcionarão normalmente.

Ipesaúde

No dia 20, o Instituto de Promoção e Assistência à Saúde do Servidor do Estado de Sergipe (Ipesaúde) terá seu funcionamento alterado. As unidades da autarquia em Aracaju e no interior estarão fechadas na quinta-feira, 20, e na sexta-feira, 21, em razão do feriado do Dia da Consciência Negra e do ponto facultativo.

Já os serviços de urgência funcionarão normalmente:

Serviço de Pronto Atendimento Dr. Willen Alves Correia – SPA

Horário: 24 horas

Endereço: Av. Desembargador Maynard, S/N, Bairro Cirurgia

Urgência Odontológica

Horário: 7h às 19h

Endereço: Praça da Bandeira, nº 373, Bairro Cirurgia

Urgência Pediátrica

Horário: 24 horas

Endereço: Hospital Renascença – Av. Gonçalo Rolemberg Leite, nº 1490, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE

Urgência Ortopédica

Horário: 24 horas

Local: Hospital Renascença – Av. Gonçalo Rollemberg Leite, nº 1490, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE

Ceac

As unidades do Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac) localizadas na capital e no interior do estado estarão fechadas nos dias 20 e 21 de novembro, retornando à normalidade na segunda-feira, 24.

Cada ponto do Ceac possui um horário específico de funcionamento em horário normal de expediente:

– Ceac Rua do Turista (Rua Pacatuba, 45 – Centro, Aracaju–SE) – Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h;

– Ceac RioMar (Avenida Delmiro Gouveia, S/N – Shopping Riomar 1º Piso) – Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h15 às 17h30;

– Ceac Aracaju Parque Shopping (Avenida João Rodrigues, 42 – bairro Industrial, Aracaju–SE) – Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h15 às 11h;

– Ceac Lagarto (Praça Paulo Vieira Menezes, 26 – Centro, Lagarto–SE) – Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h15 às 13h;

– Ceac Shopping Peixoto (Avenida José Amâncio Bispo, 5419 – Itabaiana–SE) – Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h15 às 11h;

– Ceac Simão Dias (Gov. Celso de Carvalho, 192 – Simão Dias–SE) – Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h;

– Ceac Estância (Passeio Guanabara, situado na Avenida Capitão Salomão, 256, Centro – Estância–SE) – Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

SSP

Os serviços de urgência e emergência continuarão abertos. Permanecem em funcionamento, 24 horas por dia, os serviços do 190 (Polícia Militar), 181 (Polícia Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros), assim como as delegacias plantonistas espalhadas pela capital e pelo interior. As demais unidades integrantes da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) não funcionarão no feriado e no ponto facultativo.

Detran/SE

O Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran/SE) não realizará atendimentos na quinta-feira, 20, e na sexta, 21. O serviço restabelecerá o horário normal de atendimento na segunda-feira, 24, com atendimento das 7h às 17h30.

Educação

Com o feriado e o ponto facultativo, todas as unidades escolares da rede pública estadual de ensino não funcionarão na quinta-feira, 20, e na sexta-feira, 21.

Banese

As agências do Banese fecharão no feriado do Dia da Consciência Negra, 20, e funcionarão regularmente na sexta-feira, 21, seguindo o calendário da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). O atendimento ao público nas agências da capital acontece das 10h às 16h, e as unidades do interior do estado abrem das 9h às 15h.

