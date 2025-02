Confira o funcionamento dos órgãos estaduais no período de Carnaval

O Carnaval 2025 se aproxima e, de acordo com o Decreto Estadual nº 920, de 6 de dezembro de 2025, o período de 3 a 5 de março será ponto facultativo nas secretarias e órgãos do Governo do Estado. Com a medida, alguns serviços e órgãos da administração estadual funcionarão com horário alterado, com exceção das atividades consideradas essenciais ou de urgência, a exemplo dos serviços de saúde, segurança pública e congêneres.

Saúde

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa as alterações no horário de funcionamento das unidades durante o período de Carnaval, que não se aplicam às atividades consideradas essenciais ou de urgência, como as unidades hospitalares e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe), que funcionarão normalmente.

Assim como o Centro Administrativo da Saúde, o Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (Case), o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism) e o Centro de Acolhimento e Diagnóstico por Imagem (Cadi) não funcionarão nos dias 3, 4 e 5 de março, retomando as atividades na quinta-feira, 6.

O Centro Especializado em Reabilitação José Leonel Ferreira Aquino (CER IV) também estará fechado nos dias 3, 4 e 5 de março devido ao Carnaval. Além disso, nos dias 6, 7 e 10 de março, o serviço permanecerá sem atendimento externo para a realização do lançamento da fase 2 do Opera Sergipe.

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) também terá o horário de funcionamento alterado durante o período de Carnaval, mas a liberação de todos os hemocomponentes para rede hospitalar estadual acontece normalmente. Na sexta-feira, 28, o funcionamento terá horário normal, das 7h30 às 17h. No sábado, 1º, o hemocentro não terá expediente. Na segunda-feira, 3, o setor de coleta de doação de sangue terá atendimento das 7h às 11h. Já na terça-feira, 4, o Hemose estará fechado e o atendimento será retomado na quarta-feira, 5, das 13h às 17h.

Ipesaúde

Outro órgão estadual que terá o funcionamento alterado no período de 3 a 5 de março é o Instituto de Promoção e Assistência à Saúde do Servidor do Estado de Sergipe (Ipesaúde). Nesses dias, todas as unidades da autarquia, tanto em Aracaju quanto no interior, permanecerão fechadas. No entanto, os serviços de urgência continuarão funcionando normalmente:

– Serviço de Pronto Atendimento Dr. Willen Alves Correia – SPA (24h);

Av. Desembargador Maynard, S/N, bairro Cirurgia

– Urgência Odontológica (das 7h às 19h);

Praça da Bandeira, nº 373, bairro Cirurgia

– Urgência Pediátrica (24h);

(Hospital Renascença) – Av. Gonçalo Rolemberg Leite, 1490, bairro Salgado Filho

– Urgência Ortopédica (24h);

(Hospital Renascença) – Av. Gonçalo Rolemberg Leite, 1490, bairro Salgado Filho

Ceasa

A Central de Abastecimento de Sergipe (Ceasa), em Aracaju, funcionará no sábado, 1º, das 3h às 16h. No domingo, 2, a unidade estará fechada. Na segunda-feira, 3, o funcionamento será das 3h às 17h. Na terça-feira, 4, feriado de Carnaval, a Ceasa permanecerá fechada, retomando suas atividades normalmente na quarta-feira, das 3h às 17h.

ITPS

O ITPS estará fechado nos dias 3, 4 e 5 de março (segunda, terça e quarta-feira), retomando suas atividades na quinta-feira, 6 de março.

Ceac

As unidades do Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac) localizadas na capital e no interior do estado estarão fechadas nos dias 3, 4 e 5, retornando às atividades somente na quinta-feira, 6.

Cada ponto do Ceac possui um horário específico de funcionamento em horário normal de expediente:

– Sede (Rua Pacatuba, 45 – Centro, Aracaju–SE) – Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h;

– Ceac RioMar (Avenida Delmiro Gouveia, S/N – Shopping Riomar 1º Piso) – Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h15 às 17h30;

– Ceac Aracaju Parque Shopping (Avenida João Rodrigues, 42 – bairro Industrial, Aracaju–SE) – Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h15 às 11h;

– Ceac Lagarto (Praça Paulo Vieira Menezes, 26 – Centro, Lagarto–SE) – Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h15 às 13h;

– Ceac Shopping Peixoto (Avenida José Amâncio Bispo, 5419 – Itabaiana–SE) – Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h15 às 11h;

– Ceac Simão Dias (Gov. Celso de Carvalho, 192 – Simão Dias–SE) – Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h;

– Ceac Estância (Passeio Guanabara, situado na Avenida Capitão Salomão, 256, Centro – Estância–SE) – Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

SSP

Os serviços de urgência e emergência continuarão abertos. Permanecem em funcionamento, 24 horas por dia, os serviços do 190 (Polícia Militar), 181 (Polícia Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros), assim como as delegacias plantonistas espalhadas pela capital e pelo interior. As demais unidades integrantes da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) não funcionarão nos dias 3, 4 e 5, respectivamente.

Detran/SE

O Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran/SE) não funcionará nos dias 3, 4 e 5. O serviço restabelecerá o atendimento na quinta-feira, 6, com funcionamento normal.

Banese

Seguindo o calendário da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), nas agências do Banese não haverá atendimento presencial nos dias 3 e 4. O atendimento será retomado na quarta-feira de Cinzas, 5, a partir das 12h, com encerramento no horário normal de fechamento das agências.

Foto: Igor Matias