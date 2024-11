Confira o funcionamento dos serviços municipais no feriado da Proclamação da República

Em virtude do feriado da Proclamação da República, comemorado nesta sexta-feira, 15, alguns serviços municipais sofrerão alteração nesta data. Com exceção daqueles considerados essenciais, saiba como fica o funcionamento dos órgãos e serviços públicos de Aracaju.

Confira o que abre e fecha:

Saúde

Funcionam normalmente as urgências dos hospitais municipais Fernando Franco e Nestor Piva, 24 horas (incluindo atendimento aos casos de síndromes gripais), além da Maternidade Municipal Lourdes Nogueira (MMLN).

A urgência odontológica funcionará normalmente, 24 horas, no Centro de Especialidades Odontológicas, localizado na rua Carlos Pereira de Melo, 450, bairro Farolândia.

O Centro de Atendimento e Triagem a Síndrome Gripal, localizado na Coroa do Meio, retoma o funcionamento na segunda, dia 18, das 7h às 19h, com atendimento de segunda a sexta.

Os atendimentos do Programa Ver a Vida acontecem somente até esta quinta, dia 14, retornando normalmente na segunda-feira, dia 18.

Na Rede de Atenção Psicossocial (Reaps), o atendimento dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) segue de porta aberta, apenas com o acolhimento noturno dos usuários já em acompanhamento.

Estarão fechadas as Unidades de Saúde da Família e a sede administrativa da SMS, retornando ao funcionamento no dia 18.

O Centro de Especialidades Médicas (Cemar Siqueira Campos), inserido na Rede de Atendimento Especializado (Reae), não funcionará nesta sexta, dia 15, retomando os atendimentos na segunda-feira, dia 18, a partir das 7h.

A vacinação nos três shoppings da capital não acontecerá no sábado, dia 16.

Mercados e feiras

Os mercados centrais Virgínia Franco, Thales Ferraz e Antônio Franco, assim como os setoriais (bairros), funcionam até as 13h.

Já as feiras livres acontecem sem alteração. Neste dia, pela manhã, ocorrem as feiras dos bairros São José, Suíssa e dos conjuntos Castelo Branco, Médici, Sol Nascente, Agamenon Magalhães e Jessé Pinto Freire. No período da tarde serão realizadas as feiras do Residencial Costa Nova (Aruana) e do bairro Lamarão.

Operacional

A coleta do lixo domiciliar ocorre sem alteração no cronograma.

Os demais serviços de limpeza pública serão realizados, porém, com redução de equipes.

Os ecopontos da cidade, o programa Cata Treco e a coleta seletiva não funcionam.

Parques e Chica Chaves

O Parque Governador Augusto Franco (Sementeira), no bairro Jardins, abrirá das 5h às 21h30.

O Parque Ecológico Poxim, no Inácio Barbosa, funcionará normalmente, das 6h às 18h.

Já o Centro de Artesanato Chica Chaves, no Bairro Industrial, estará fechado.

Orla Pôr do Sol

Os serviços de embarque e desembarque na Orla Pôr do Sol (Mosqueiro) ocorrerão sem qualquer alteração, das 8h às 17h.

Área de Proteção para Prática do Ciclismo e Corrida (Orla da Atalaia)

Na sexta-feira, 15, haverá o fechamento da avenida Santos Dumont, das 5h às 10h, no trecho compreendido entre o estacionamento da Cinelândia e o farol da Coroa do Meio (sentido praias/Centro). A interdição, feita em parceria com a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), garante mais conforto e segurança aos atletas e esportistas que frequentam a região.

Educação

A Casa de Ciência e Tecnologia da Cidade de Aracaju Galileu Galilei (CCTECA), localizada no Parque da Sementeira, e a Coordenadoria de Apoio Educacional às Pessoas com Deficiência (Coepd/CAP), estarão fechadas na sexta-feira, 15. Todas as unidades de ensino municipais não funcionarão neste dia, retomando as atividades na segunda-feira, 18.

Funcaju

Todas as unidades da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju) estarão fechadas na sexta-feira, 15, retornando às atividades na segunda-feira, 18.

Fundat

A sede e todas as unidades da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) estarão fechadas no dia 15, retornando às atividades na segunda-feira, dia 18.