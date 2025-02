Confira o horário de funcionamento das lojas GBarbosa durante o carnaval

Para garantir todos os suprimentos do carnaval, as lojas GBarbosa vão abrir durante todos os dias de folia. Mas fique atento, pois alguns horários serão diferenciados.

As lojas Hiper Sul, Hiper Francisco Porto e Hiper Luzia, por exemplo, seguem o horário de funcionamento normal no sábado e na segunda-feira, já no domingo e terça-feira de carnaval, vão abrir das 07h às 19h. As lojas de bairro e no interior do estado também estarão abertas, sendo que em alguns dias em horário reduzido, das 07h às 13h.

As unidades do bairro São José e do Mercado não vão funcionar no domingo, 02 de março.

Por: Shirley Vidal – Assessoria