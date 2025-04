Confira o horário de funcionamento do RioMar e Shopping Jardins na quinta

Em virtude da celebração do Dia do Trabalhador, os shoppings Jardins e RioMar Aracaju funcionarão em horário diferenciado em 1º de maio. Nesta quinta-feira, os restaurantes, cafés, praças de alimentação e operações de lazer abrirão do meio-dia às 21 horas. As lojas e os quiosques estarão fechados. Os hipermercados, clínica e academia funcionarão de acordo com os horários estabelecidos por suas respectivas redes.

O cinema funciona de acordo com o horário estabelecido pela rede Cinemark e a programação está disponível nos aplicativos do RioMar Aracaju (Android e iOS) e Shopping Jardins (Android e iOS). Na sexta-feira, 2 de maio, os shoppings funcionarão normalmente, com grandes lojas abrindo das 9h às 21h e demais operações, das 10h às 21h.

Lazer no Jardins

Além das estreias do cinema, dos passeios a bordo dos carros elétricos do Kids Car, do entretenimento no Pega Pega e Bear Plush, da diversão no parque indoor Game Station e no espaço de recreação Balacobaco Play, o parque Brincar de Música, do Mundo Bita, alegra os momentos de lazer da família.

Na Praça de Eventos Ipê, as meninas e os meninos têm a oportunidade de curtir mais de 30 atividades planejadas para encantar, ensinar e inspirar, em cenários das famosas músicas do amigão de bigode laranja, como a amada Fazendinha e o divertido Fundo do Mar, incluindo uma área exclusiva destinada aos fãs bebês de até 2 anos. O parque funciona, de segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h. Os ingressos têm valores a partir de R$40 para 30 minutos de diversão.

Lazer no RioMar

Para os amantes de um bom livro, a Leitura oferece uma exposição com mais de mil títulos, com preços a partir de R$2, que vão desde os clássicos infantis aos best sellers. A Feira de Livros está localizada no Piso L1, na Praça de Eventos Mar, com uma programação que agrada em cheio a todos os públicos. E por falar em Leitura, no domingo, às 16h, a livraria recebe meninas e meninos para desfrutar de uma divertida sessão de contação de histórias. O acesso é gratuito.

Os pequenos ainda podem aproveitar o fim de semana no RioMar e curtir os brinquedos eletrônicos do Game Station, as aventuras na Vila Trampolim, os passeios pelo shopping a bordo dos carrinhos do Kids Car, passar momentos de pura diversão no Balacobaco Play e Bear Plush. Para os maiores, a dica é reunir os amigos e se lançar nas aventuras do Exit Games.

