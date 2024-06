Confira o que abre e fecha neste feriado de São João em Sergipe

Nesta segunda-feira, 24 de junho é comemorado o São João e é feriado em Aracaju e ponto facultativo estadual.

Por conta disso, os horários de funcionamento de serviços são alterados. Órgãos públicos não funcionam, exceto os considerados essenciais.

Bancos

Em Aracaju e em 30 cidades em que é feriado, os bancos não funcionam no dia 24 de junho.

Comércio e Supermercados

O comércio e os supermercados não funcionarão nesta segunda-feira (24), em virtude do Dia de São João. A informação é do presidente da Federação dos Empregados no Comércio e Serviços do Estado de Sergipe (Fecomse), Ronildo Almeida.

Segundo ele, o não-funcionamento do comércio sergipano é uma antecipação do Dia dos Comerciários e das Comerciárias, celebrado em 30 de outubro.

Mercados e feiras

Os mercados centrais Virgínia Franco, Thales Ferraz e Antônio Franco, assim como os setoriais (bairros), estarão fechados. Não há feiras livres na segunda-feira em Aracaju.

Shoppings

Jardins: na véspera, o shopping abre das 12h às 20h. No dia 24, os setores de alimentação e lazer funcionam das 12h às 21h.

Riomar: dia 23, os setores de lazer e alimentação e as grandes lojas abrem das 12h às 20h; as demais lojas das 14h às 20h. No feriado, abre apenas os setores de alimentação e lazer, das 12h às 21h.

Parque Shopping: no dia 23, os setores de alimentação, entretenimento e as grandes lojas abrem das 12h às 20h, os estabelecimentos menores funcionam das 14h às 20h. Já no feriado, apenas os setores de alimentação e entretenimento estarão abertos das 12h às 22h. O cinema funciona conforme horário próprio.

Prêmio: na véspera, supermercado funciona das 8h às 18h; lojas e setor de alimentação, das 12h às 18h. No dia 24, o setor de alimentação abra das 12h às 20h e o cinema, das 13h30 ás 20h.

Peixoto: no dia 23, o supermercado abre das 9h às 18h; já lojas e o setor de alimentação funciona das 12h às 18h. No dia 24, funciona apenas o setor de alimentação abre das 12h às 22h.

Saúde Municipal (Aracaju)

Funcionam normalmente as urgências dos hospitais municipais Fernando Franco e Nestor Piva, 24 horas (incluindo atendimento aos casos de síndromes gripais), além da Maternidade Municipal Lourdes Nogueira (MMLN).

A urgência odontológica funcionará normalmente, 24 horas, no Centro de Especialidades Odontológicas, localizado na rua Carlos Pereira de Melo, 450, bairro Farolândia.

O Centro de Atendimento e Triagem a Síndrome Gripal, o gripário, localizado na Coroa do Meio, funcionará durante o final de semana, das 7h às 13h, mas fechará na segunda, dia 24, retomando os atendimentos na terça-feira, dia 25, das 7h às 19h.

Os atendimentos do Programa Ver a Vida acontecem somente até esta sexta, dia 21, retornando na terça, dia 25.

Na Rede de Atenção Psicossocial (Reaps), o atendimento dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) segue de porta aberta, apenas com o acolhimento noturno dos usuários já em acompanhamento.

Estarão fechadas as Unidades de Saúde da Família e a sede administrativa da SMS, retornando ao funcionamento no dia 25.

O Centro de Especialidades Médicas (Cemar Siqueira Campos), inserido na Rede de Atendimento Especializado (Reae), que funciona de segunda a sexta, não funcionará na segunda, dia 24, retomando os atendimentos no dia seguinte, 25, a partir das 7h.

Operacional PMA

A coleta do lixo domiciliar ocorre sem alteração no cronograma. Os demais serviços de limpeza pública serão realizados, porém, com redução de equipes. Os ecopontos da cidade, o programa Cata Treco e a coleta seletiva não funcionam.

Parques e Chica Chaves

O Parque Governador Augusto Franco (Sementeira), no bairro Jardins, abrirá das 5h às 21h30. O Parque Ecológico Poxim, no Inácio Barbosa, funcionará normalmente, das 6h às 18h. Já o Centro de Artesanato Chica Chaves, no Bairro Industrial, estará fechado.

Orla Pôr do Sol

Os serviços de embarque e desembarque na Orla Pôr do Sol (Mosqueiro) ocorrerão sem qualquer alteração, das 8h às 17h.

Área de Proteção para a Prática de Ciclismo e Corrida

Neste dia, não será realizada a interdição da avenida Santos Dumont para a Área de Proteção para a Prática de Ciclismo e Corrida da Orla da Atalaia.

Defesa Social e Cidadania

A Guarda Municipal de Aracaju (GMA) continuará prestando seus serviços essenciais normalmente. A Defesa Civil permanecerá com equipes no plantão, para atendimento às demandas que possam surgir através do número emergencial 199. Já o Procon Aracaju não funcionará durante o feriado, podendo as denúncias e registros de reclamações serem realizadas de forma on-line, através da plataforma AjuInteligente ou através do e-mail procon@aracaju.se.gov.br.

Saúde Estadual

Os equipamentos da Secretaria de Estado da Saúde (SES), como o Centro de Acolhimento e Diagnóstico por Imagem (Cadi), Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (Case), Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism), Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) e Tratamento Fora de Domicílio (TFD), não irão funcionar. Já os hospitais e o Samu 192 Sergipe irão funcionar normalmente.

Ipesaúde

Nesta segunda-feira, dia 24, em razão do ponto facultativo de São João, o Instituto de Promoção e Assistência à Saúde do Servidor do Estado de Sergipe (Ipesaúde) terá seu horário de funcionamento alterado. As unidades da autarquia em Aracaju e no interior estarão fechadas. Já os serviços de urgência funcionarão normalmente:

– Serviço de Pronto Atendimento Dr. Willen Alves Correia – SPA (24h); Av. Desembargador Maynard, S/N, bairro Cirurgia- Urgência Odontológica (das 7h às 19h); Praça da Bandeira, nº 373, bairro Cirurgia

– Urgência Pediátrica (24h); (Hospital São Lucas) R. Cel. Stanley da Silveira, bairro São José

– Urgência Ortopédica (24h); (Hospital Renascença) Av. Gonçalo Rolemberg Leite, 1490, bairro Salgado Filho

Hemose

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) informou que neste sábado, 22, funcionará entre 7h e 11h. Já na segunda-feira, 24, não haverá expediente. O atendimento retorna na terça-feira, 25, entre 07h e 17h.

Ceac

As unidades do Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac) localizadas na capital e no interior do estado estarão fechadas, retornando às atividades somente na terça-feira, 25 de junho. Cada ponto do Ceac possui um horário específico de funcionamento em horário normal de expediente.

SSP

Os serviços de urgência e emergência continuarão abertos. Permanecem em funcionamento, 24 horas por dia, os serviços do 190 (Polícia Militar), 181 (Polícia Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros), assim como as delegacias plantonistas espalhadas pela capital e pelo interior. As demais unidades integrantes da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) não funcionarão no ponto facultativo.

Detran/SE

O Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran/SE) não realizará atendimentos na segunda-feira, 24. O serviço restabelecerá o horário normal de atendimento na terça-feira, 25, com atendimento das 7h às 17h30.

Ferreira Costa

Devido ao feriado de São João, nos dias 23 e 24 de junho as lojas da Ferreira Costa funcionarão em horários diferentes. No domingo (23) o funcionamento é das 9h às 15h. Já na segunda-feira (24), a loja estará fechada.