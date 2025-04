Confira o que abre e fecha no feriadão da Semana Santa e Tiradentes em Sergipe

O feriadão da Semana Santa e Tiradentes nos dias 18 e 21 respectivamente, terão alguns serviços com horário de funcionamento alterado em Sergipe.

Bancos

As agências bancárias não abrirão na sexta-feira (18), e retomarão o atendimento ao público na terça-feira (22). Até a quinta-feira (17), as agências do Banese operarão normalmente. Porém, não haverá atendimento presencial nas agências nos dias 18 e 21 de abril. O atendimento será retomado na terça-feira, dia 22.

Mercados e feiras livres

O Mercado Maria Virgínia Franco funcionará normalmente quinta-feira e na sexta até às 12h. Sábado e domingo sem alteração e na segunda até o meio dia.

Os mercados Antônio Franco e Thales Ferraz, no Centro da cidade, funcionarão normalmente na quinta e fecham na sexta. No final de semana estarão abertos ao público em horário habitual e na segunda até às 12h.

Os mercados setoriais e o Vereador Milton Santos, no conjunto Augusto Franco, abrem sem alteração na quinta, fechando ao meio dia. No sábado e domingo funcionam normalmente, bem como na segunda com o encerramento das atividades às 12h. Além disso, na segunda, o Milton Santos fecha para a lavagem de todos os setores.

As feiras livres dos bairros Suíssa, São José, Lamarão, Aruana, dos conjuntos Médici, Sol Nascente, Jessé Pinto Freire, Castelo Branco, Agamenon Magalhães e loteamento Porto Sul /Costa Nova, que acontecem às sextas-feiras, serão antecipadas para a quinta-feira, 17, nos horários habituais. Já as feiras do sábado e domingo acontecerão normalmente.

Comércio, supermercado e shoppings

As lojas, shoppings Jardins e Riomar e supermercados associados à Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) estarão fechadas na sexta-feira (18) e segunda-feira (21). Já no sábado (19) e no domingo (20), vão funcionar normalmente.

Nesta Sexta-feira (18), o Shopping Prêmio estará fechado. Na praça de alimentação, McDonald’s, Burger King, Macarrones e Sal e Brasa estarão abertos das 12h às 20h. O cinema funcionará das 13h:30 às 21h. Já nos dias 19 e 20 de abril, sábado de aleluia e domingo de Páscoa, o funcionamento será normal.

Saúde

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) estará aberto na quinta-feira, 17, das 7h às 11h. Não haverá expediente na Sexta-feira Santa, 18, e no Dia de Tiradentes, 21. Já no sábado, 19, o Centro de Hemoterapia funcionará das 7h às 11h. A partir da terça-feira (22), o funcionamento retorna à regularidade, das 7h30 às 17hs.

Funcionam normalmente as urgências dos hospitais municipais Fernando Franco e Nestor Piva, 24 horas (incluindo atendimento aos casos de síndromes gripais), além da Maternidade Municipal Lourdes Nogueira (MMLN).

Estarão fechadas as Unidades de Saúde da Família, o Centro de Atendimento e Triagem a Síndrome Gripal (Gripário) e a sede administrativa da SMS, retornando ao funcionamento na terça-feira (22).

O Centro de Especialidades Médicas (Cemar Siqueira Campos) e o Centro Especializado em Reabilitação II (CER II) não funcionarão, retomando os atendimentos na terça-feira, 22, a partir das 7h.

Parques e Chica Chaves

O Parque Governador Augusto Franco (Sementeira), no bairro Jardins, abrirá das 5h às 21h30.

O Parque Ecológico Poxim, no Inácio Barbosa, funcionará normalmente, das 5h às 18h.

Ipesaúde

Na Semana Santa e feriado de Tiradentes, o Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde) terá o funcionamento alterado. As unidades da instituição não irão funcionar na quinta-feira, 17, na sexta-feira, 18, e na segunda-feira, 21, com exceção dos serviços de urgência:

Serviço de Pronto Atendimento Dr. Willen Alves Correia – SPA

Horário: 24 horas

Endereço: Praça da Bandeira, nº 373, Bairro Cirurgia

Urgência Pediátrica

Horário: 24 horas