Confira  o que abre e o que fecha no dia da emancipação Política de Sergipe

Nesta terça-feira, 8 de julho, é celebrado o feriado da Emancipação Política de Sergipe. Por conta disso diversos serviços públicos e privados terão funcionamento alterado.

Shoppings

Jardins e Riomar: os setores de alimentação e lazer funcionam das 12h às 21h; grandes lojas abrem das 13h às 21h; e lojas e quiosques, funcionam de 14h às 20h.

Aracaju Parque: o setor de alimentação e lazer funcionam das 12h às 22h; lojas âncoras das 13h às 21h; as lojas satélites e quiosques das 14h às 20h e a lotérica das 13h às 19h.

Peixoto: o setor de alimentação funciona das 12h às 22h; lojas âncoras abrem das 13h às 21h; lojas satélites, das 14h às 20h.

Prêmio: no domingo, o setor de entretenimento, lojas e quiosques funcionam das 14h às 20h. Já a praça de alimentação funciona das 12h às 22h.

Bancos

Os bancos estarão fechados, segundo o Sindicato dos Bancários de Sergipe.

Mercados e feiras livres

Os mercados centrais Maria Virgínia Franco, Thales Ferraz e Antônio Franco, assim como os setoriais (bairros), funcionarão das 6h às 13h. As feiras livres dos bairros Santos Dumont e Jabotiana ocorrem sem alteração.

Ceasa

No dia da Emancipação Política de Sergipe, a Central de Abastecimento de Sergipe (Ceasa) funcionará em horário reduzido, das 3h às 13h. O funcionamento volta ao horário regular na quarta-feira, 9, das 3h da manhã às 17h.

Coleta de lixo

A coleta do lixo domiciliar ocorre sem alteração no cronograma. Os ecopontos da cidade, o programa Cata-Treco e a coleta seletiva não funcionam.

Saúde Aracaju

Funcionam normalmente as urgências dos hospitais municipais Fernando Franco e Nestor Piva, 24 horas, além da Maternidade Municipal Lourdes Nogueira (MMLN) e o Centro de Atendimento e Triagem a Síndromes Gripais (Gripário) que atende todos os dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados, das 7h às 19h.

A urgência odontológica funcionará normalmente, 24 horas, no Centro de Especialidades Odontológicas, localizado na rua Carlos Pereira de Melo, 450, bairro Farolândia.

O atendimento dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) vai funcionar apenas com o acolhimento noturno.

Estarão fechadas as Unidades de Saúde da Família, retornando ao funcionamento na quarta-feira, 9.

O Centro de Especialidades Médicas (Cemar Siqueira Campos) e o Centro Especializado em Reabilitação II (CER II) não funcionarão, retomando os atendimentos na quarta-feira, 09, a partir das 7h.

Saúde Estadual

Os equipamentos da Secretaria de Estado da Saúde (SES), como o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), o Centro de Acolhimento e Diagnóstico por Imagem (Cadi), Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism), Tratamento Fora de Domicílio (TFD), Banco de Leite Humano Marly Sarney e Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (Case), não funcionarão na terça-feira, 8. Os hospitais, maternidade e o Samu 192 Sergipe funcionam normalmente.

Lazer

O Parque Governador Augusto Franco, no Jardins, abrirá das 5h às 21h30.

O Parque Ecológico Poxim, no Inácio Barbosa, funcionará normalmente, das 6h às 18h.

O Centro de Artesanato Chica Chaves, no Bairro Industrial, estará fechado ao público.

Os serviços de embarque e desembarque na Orla Pôr do Sol, no Mosqueiro, ocorrerão normalmente, das 8h às 17h.

Ceac

De acordo com a Secretaria de Estado da Administração (Sead), as unidades do Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac) da capital e do interior estarão fechadas nesta terça-feira, 8.

SSP/SE

Os serviços de urgência e emergência continuarão abertos. Permanecem em funcionamento, 24 horas por dia, os serviços do 190 (Polícia Militar), 181 (Polícia Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros), assim como as delegacias plantonistas espalhadas pela capital e pelo interior. As demais unidades integrantes da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) não funcionarão no feriado.

Restaurante Padre Pedro e Prato do Povo

Os serviços de alimentação do Restaurante Popular Padre Pedro funcionará normalmente no feriado da Emancipação Política de Sergipe. Já as unidades do Programa Prato do Povo não funcionarão no feriado.

Orla Pôr do Sol

