Confira o que abre e o que fecha no feriado de aniversário de Aracaju

Nesta segunda-feira, 17 de março, é o aniversário de 170 anos da capital, e a Prefeitura de Aracaju e o governo do estado alteram o horário de funcionamento de alguns órgãos.

As atividades essenciais ou de urgência, como os serviços de saúde, segurança pública e similares, manterão o funcionamento normal.

Confira o abre e fecha dos serviços neste feriado:

Comércio

De acordo com a CDL, as lojas do centro comercial de Aracaju não abrem.

Mercados e feiras

Os mercados centrais Virgínia Franco, Thales Ferraz e Antônio Franco funcionam até às 12h. Já os setoriais (bairros) e o Vereador Milton Santos, no conj. Augusto Franco, estarão fechados ao público. Não há feiras livres na segunda-feira.

Shoppings Jardins e RioMar Aracaju e Prêmio

Nesta segunda-feira (17) de março, os shoppings Jardins e RioMar Aracaju estarão abertos a partir do meio-dia. Praças de alimentação, restaurantes, operações de lazer e as Lojas Americanas funcionam das 12h às 21h. Os hipermercados abrem às 7h no Shopping Jardins e às 9h no RioMar, fechando às 20h. Os cinemas operam de acordo com a rede de cinema com sessões a partir das 12h. Clinicas e academias funcionam de acordo com suas respectivas redes. Demais lojas e quiosques estarão fechados.

Como em Nossa Senhora do Socorro não é feriado, o Shopping Prêmio funciona normalmente no dia 17, das 10h às 22h.

Mercados e feiras

A Central de Abastecimento de Sergipe (Ceasa), em Aracaju, terá atendimento ao público das 3h às 13h.

Os mercados centrais Virgínia Franco, Thales Ferraz e Antônio Franco funcionam até às 12h. Já os setoriais (bairros) e o Vereador Milton Santos, no conj. Augusto Franco, estarão fechados ao público.

Não há feiras livres na segunda-feira.

Saúde

Funcionam normalmente as urgências dos hospitais municipais Fernando Franco e Nestor Piva, 24 horas (incluindo atendimento aos casos de síndromes gripais), além da Maternidade Municipal Lourdes Nogueira (MMLN).

A urgência odontológica funcionará normalmente, 24 horas, no Centro de Especialidades Odontológicas, localizado na rua Carlos Pereira de Melo, 450, bairro Farolândia.

O serviço de vacinação nos shoppings RioMar, estará fechado, retornando na terça-feira, dia 18.

O atendimento dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), vai funcionar apenas com o acolhimento noturno.

Estarão fechadas as Unidades de Saúde da Família e a sede administrativa da SMS, retornando ao funcionamento no dia 18.

O Centro de Especialidades Médicas (Cemar Siqueira Campos) e o Centro Especializado em Reabilitação II (CER II) não funcionará, retomando os atendimentos na segunda-feira, 18, a partir das 7h.

Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose): 15/03 (sábado) – 7h às 11h; 16/03 (domingo) – fechado e 17/03 (segunda-feira) – feriado – fechado

Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (Case): 17/03 (segunda-feira) – feriado – fechado

Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism): 17/03 (segunda-feira) feriado – fechado

Centro de Acolhimento e Diagnóstico por Imagem (Cadi): 17/03 (segunda-feira) – feriado – fechado

Os serviços essenciais irão funcionar normalmente (hospitais e Samu 192 Sergipe)

O Ipesaúde terá o funcionamento alterado durante o feriado de aniversário de Aracaju. As unidades da autarquia em Aracaju permanecerão fechadas nesse dia, mas as do interior e do estado não sofrerão alteração. No entanto, os serviços de urgência funcionarão normalmente nos seguintes locais: Serviço de Pronto Atendimento Dr. Willen Alves Correia – SPA (24h) – Av. Desembargador Maynard, S/N, bairro Cirurgia/Urgência Odontológica (das 7h às 19h) – Praça da Bandeira, nº 373, bairro Cirurgia/ Urgência Pediátrica (24h) – Endereço: Hospital Renascença – Rua Cel. Stanley da Silveira, bairro São José/ Urgência Ortopédica (24h) – Hospital Renascença – Avenida Gonçalo Rollemberg Leite, 1490, bairro Salgado Filho.Os beneficiários que necessitarem de atendimento emergencial devem se dirigir a um dos locais indicados. O funcionamento normal das unidades retornará na terça-feira, 18.

Parques e Chica Chaves

O Parque Governador Augusto Franco (Sementeira), no bairro Jardins, abrirá das 5h às 21h30.

O Parque Ecológico Poxim, no Inácio Barbosa, funcionará normalmente, das 5h às 18h.

Já o Centro de Artesanato Chica Chaves, no Bairro Industrial, estará fechado.

Orla Pôr do Sol

Os serviços de embarque e desembarque na Orla Pôr do Sol (Mosqueiro) ocorrerão sem qualquer alteração, das 8h às 17h.

Ferreira Costa

O Ferreira Costa abre no aniversário de Aracaju das 10h às 16h.

GBarbosa

No feriado do aniversário de Aracaju, 17 de março, as lojas do GBarbosa terão os horários de funcionamento alterados.

O Hiper Jardins, Francisco Porto, Hiper Norte e Barra dos Coqueiros abrirão das 7h às 20h. O GBarbosa Riomar funcionará das 9h às 20h.

As lojas da Farolândia, Hiper Luzia e o Hiper Sul estarão abertas das 7h30 até 19h. Já as do Mercado, São José, Hiper Centro, Santo Antônio, Santos Dumont, Bugio, Porto Novo, Orlando Dantas e Santa Maria funcionarão das 7h às 13h.

GBarbosa Atalaia e Augusto Franco abrirão às 7h30 e encerrarão às 13h.

Ceasa

Na segunda-feira, 17, a Central de Abastecimento de Sergipe (Ceasa) terá atendimento ao público das 3h às 13h.