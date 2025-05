Confira o que foi discutido no pequeno expediente desta terça-feira

O pequeno expediente desta terça-feira (27/05) teve início com a vereadora Professora Sonia Meire (PSOL), que chamou a atenção para a situação da saúde pública no município de Aracaju, a partir de visitas que realizou a unidades de saúde básica. A parlamentar elencou os principais problemas enfrentados nesse segmento. “Tem um problema que é do próprio sistema e nós não podemos tratar das consequências sem atacar as suas causas. Primeiro, é a falta de concurso público para garantir profissionais de saúde em todas as áreas necessárias. Segundo, é a falta de investimento na ampliação das unidades básicas, porque várias atividades vêm sendo substituídas, vários atendimentos vêm sendo terceirizados. Terceiro, o processo de privatização e precarização do trabalho na saúde pública”.

O vereador Sargento Byron (MDB) exibiu um vídeo feito durante uma visita realizada ao bairro Areia Branca, juntamente com o vereador Isac e com o secretário da Emurb, Sérgio Guimarães. A visita ocorreu a partir de reclamações de moradores devido a uma obra de infraestrutura que impossibilitou a utilização do campo de futebol da comunidade. “A gente tem buscado entender como podemos dar a nossa contribuição para que esses bairros criados recentemente possam ter a infraestrutura que os bairros mais antigos de Aracaju possuem, a exemplo de espaços de convivência, como as praças.

O parlamentar também enfatizou o papel daquele espaço para a população do entorno. “O campo é algo que a comunidade usa, não apenas os adultos, mas também as crianças com os projetos sociais, além de contribuir para que aquelas pessoas possam vislumbrar uma possibilidade por meio do esporte e não acabem indo por outros caminhos. Graças à presteza do secretário Sérgio Guimarães, que realizou essa visita conosco, pudemos dar uma resposta à população”, destacou. Ao finalizar seu discurso, Sargento Byron aproveitou para denunciar a falta de iluminação no trecho da orla que vai do antigo Parque dos Coqueiros até as proximidades do bairro da Aruana.

Na sequência, a vereadora Thannata da Equoterapia (Mobiliza) utilizou a tribuna para alertar para uma votação que ocorrerá em breve no Superior Tribunal de Justiça e que pode impactar a realidade de diversas famílias atípicas. “No dia 05 de junho, o Superior Tribunal de Justiça vai julgar para determinar se os planos de saúde podem limitar ou até recusar as terapias. E a quem interessa esse tema? Graças a Deus, vocês do STJ têm condições de pagar particular, se o seu plano de saúde não ofertar as terapias que seus filhos precisam, caso vocês tenham filhos com transtorno do espectro autista, mas infelizmente essa não é a realidade de 90% da população brasileira”, enfatizou. Logo após, o vereador Fábio Meireles (PDT) solicitou a subscrição da fala da vereadora.

Por fim, o vereador Bigode do Santa Maria (PSD) fez uma alusão às falas das vereadoras Thannata da Equoterapia e Professora Sonia Meire a respeito da saúde pública e da realidade das pessoas que apresentam transtorno do espectro autista. O parlamentar aproveitou para denunciar a situação vivenciada no bairro de Santa Maria e em outras localidades periféricas do município. “Eu quero falar das camadas mais humildes, aqueles que não têm nada para oferecer aos seus filhos, principalmente os medicamentos nos momentos certos que essas crianças ou até mesmo adultos necessitam. Além de tudo isso, muitas vezes esses pais não têm nem o que comer. Nem se alimentam, nem tem condições de oferecer um alimento a seus filhos. Não é oferecido um auxílio a essas famílias de autistas. Geralmente a mãe não pode trabalhar, porque está cuidando dos seus filhos, e esta família vai sobreviver como?”, questionou.

Por Fernanda Nery – Foto: Luanna Pinheiro