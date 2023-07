Confira o roteiro da diversão nos shoppings de Aracaju

O esperado filme da icônica boneca Barbie segue colorindo de rosa as salas de cinema e os centros de compras e entretenimento na capital sergipana. Mas o live-action é apenas uma das atrações para o fim de semana. A diversão nos shoppings Jardins e RioMar Aracaju contam também com circuitos de brincadeiras, mostra de arte popular, pista de patinação, parque temático e sessões de cinema para crianças, jovens, adultos e idosos. Confira a programação.

Cinema

O live-action ‘Barbie’, a animação ‘Elementos’, a aventura nacional protagonizada por Luccas Neto ‘Os Aventureiros – A Origem’, o drama ‘Oppenheimer’, a comédia ‘Loucas em Apuros’ e os filmes de ação ‘Missão Impossível: Acerto de Contas – Parte 1’ e ‘Missão de Sobrevivência’ estão em cartaz no Cinemark do Shopping Jardins e do RioMar. As sessões são iniciadas a partir do meio-dia e a programação completa está disponível nos superapps dos shoppings.

Shopping Jardins

Diversão eletrônica no parque Puppy Play, passeios a bordo dos carros elétricos da Kids Car, circuito de brincadeiras da Galinha Pintadinha, encontro de colecionadores de figurinhas e mostra do artista popular Véio integram o roteiro para o final de semana.

Encontro de Colecionadores – O Shopping Jardins e a Livraria Escariz entram em campo na torcida pela seleção brasileira na Copa do Mundo de Futebol Feminino e agraciam o público com um ambiente voltado aos colecionadores de figurinhas e amantes do esporte. O espaço com pufes e mesas está localizado em frente à Livraria Escariz e fica aberto aos visitantes durante todo o horário de funcionamento do shopping. Aos sábados, das 10h às 13h, crianças, jovens e adultos também têm a oportunidade de participar do ‘Encontro de Colecionadores’ na Livraria Escariz e ganhar um álbum da Copa do Qatar na brincadeira de chute a gol. O acesso é gratuito.

‘Véio, Poetizando a Madeira’ – No mall próximo à loja Kalunga, o público de todas as idades tem a oportunidade de apreciar a arte do renomado sergipano Véio, que transforma a madeira morta encontrada em seu sítio em esculturas singulares. A mostra reúne mais de 20 obras do artista popular e está aberta à visitação durante todo o horário de funcionamento do shopping (segunda a sábado, das 9h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h). O acesso é gratuito.

Galinha Pintadinha – Esses são os últimos dias para as crianças com até 12 anos aproveitarem o parque temático com módulos infláveis e obstáculos, piscina de bolinhas, games, área de pintura, corredor de elásticos, tapetes interativos, escorregadores e camas elásticas, além de escultura da personagem com 5 metros de altura. O circuito da Galinha Pintadinha está localizado na Praça de Eventos Ipê, em frente à loja Riachuelo, funcionando até o dia 31 de julho, das das 10h às 22h, com exceção do domingo, quando o parque estará aberto das 12h às 20h. Os ingressos estão à venda no local.

RioMar Aracaju

No RioMar o roteiro de lazer e diversão conta com pista de patinação, mergulhos em uma piscina de bolinhas gigante, ilhas congelantes ancoradas nos corredores, espaços instagramáveis da Barbie, além dos brinquedos eletrônicos no Game Station e Kids Car e da animação no Balacobaco.

Pista Iceland – Sempre de olho numa diversão diferenciada para crianças e adultos, o RioMar promove uma super temporada congelante. Ancorada na Praça de Eventos Mar, a pista de patinação Iceland recebe crianças a partir de 5 anos de idade. Para segurança de todos a pista contará com instrutores para auxiliar os patinadores iniciantes e kit de proteção com capacete, cotoveleira, joelheira e luva. Os pequenos de 2 a 4 anos, podem brincar nos trenós, que são conduzidos por um monitor. O passaporte para a diversão pode ser adquirido através do Sympla, no SuperApp RioMar Aracaju ou na bilheteria do evento. A Iceland funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h. Aos domingos e feriados, das 11 às 21 horas.

Parque Iglu Gigante – O Mundo das Bolinhas chega ao RioMar Aracaju trazendo uma temática bem gelada: o Parque do Iglu Gigante! Instalado na Praça de Eventos Rio, por lá, entre milhares de bolinhas, a meninada vai pular, correr, escorregar, se aventurar no labirinto congelante e aproveitar o clima gelado do iglu ao lado de simpáticos pinguins. O passaporte para participar da aventura glacial custa 50 reais por 30 minutos e a partir desse tempo é cobrado o valor de R$ 15 a cada 15 minutos. O parque funciona de segunda a sábado das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 12h às 22h. Para mais informações, acesse o regulamento no www.riomararacajuonline.com.br

Ilhas Congelantes – Inspirado na temática glacial, o shopping criou espaços de diversão em alguns corredores, para garantir a diversão da criançada. As ilhas oferecem mesinhas para desenho, balanço e escorregadores, com acesso gratuito. No primeiro piso, as ilhas estão localizadas próximo à Kalunga e às Lojas Americanas. Já no piso L2, o espaço fica bem pertinho da Riachuelo. O horário de funcionamento corresponde ao mesmo do shopping.

Instagramáveis da Barbie – Vivendo uma intensa onda cor-de-rosa, o shopping disponibiliza alguns espaços instagramáveis, em forma de caixas ou ambientes da Dreamhouse, onde o público pode entrar no estilo Barbie e realizar selfies. Os espaços estão localizados no piso L2 ao lado da loja Reserva, na entrada do Cinemark, na loja PBKids e na entrada do Game Station.

Foto: Divulgação

Lotti+Caldas Comunicação