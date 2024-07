Confira o roteiro da diversão para este fim de semana em Aracaju

Teatro infantil, música ao vivo, exposições, parques temáticos, games e lançamentos do cinema são as atrações nos shoppings Jardins e RioMar Aracaju

O último fim de semana de julho promete ser de muita alegria, fantasia e diversão para todas as idades nos dois principais shoppings de Aracaju. Nos cinemas, as principais atrações são a estreia do filme de ação ‘Deadpool & Wolverine’ e a exibição das animações ‘Divertida Mente 2’ e ‘Meu Malvado Favorito 4’, além da ação ‘Twisters’ e do terror ‘Um Lugar Silencioso – Dia Um’. As grades de programação estão disponíveis nos aplicativos do Shopping Jardins e do RioMar Aracaju. Confira as outras atrações:

Shopping Jardins

Além da recreação no Balacobaco Play, da diversão eletrônica no parque indoor Puppy Play, dos passeios a bordo dos carros elétricos da KidsCar, o roteiro de lazer no Shopping Jardins conta também com apresentação de teatro infantil, o Parque Universo Tac Tacs, o inflável Big Fun, o Espaço Gamer da Hitech Arena, a exposição Cajucidade, a Feira Nações e Artes e o som envolvente do projeto Viva Música.

‘Uma Viagem Fantástica’ – O musical infantil criado pelo Grupo Blitz de Fortaleza (CE) será apresentado neste sábado e domingo (27 e 28) às 16h e 17h no Espaço Jardins, em frente à Praça de Alimentação Arcos. O acesso é gratuito, mediante reserva feita antecipadamente no Shopping Jardins App (Android e iOS).

Universo Tac Tacs – O mais novo parque da turminha dos Tac Tacs diverte a criançada de 2 a 12 anos na Praça de Eventos Ipê. O circuito conta com brinquedão inflável, piscina de bolinhas, mesa touch screen com o App Tac Tacs para aprender brincando e Torre de Lançamentos tecnológica com conteúdo interativo. O Parque Universo Tac Tacs funciona de segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 21h, e o ingresso tem valor a partir de R$30 (30 minutos).

Big Fun – No Estacionamento B, o parque inflável oferece muita diversão para crianças, jovens e adultos. O circuito de 1 mil m² com obstáculos, brincadeiras e piscina de bolinhas funciona, todos os dias, das 15h às 22h e o ingresso tem o valor de R$40.

Hitech Arena – Ao lado da livraria Escariz, o público de todas as idades tem a oportunidade de aproveitar experiências com óculos de realidade virtual e jogar games antigos e atuais em fliperama, computadores e PS5, além de simulador de corrida de carros. A diversão tem valores a partir de R$ 15 e a ficha para o fliperama tem o valor de R$ 2,50. Os usuários do aplicativo do Shopping Jardins têm direito a 10 minutos gratuitos na experiência imersiva com óculos de realidade virtual. Basta apresentar o cadastro do app.

Cajucidade – No espaço que reúne arte e área de coworking, ao lado da loja Reserva, o visitante pode apreciar 24 obras dos artistas Eddye Ramos, Edidelson Silva, Frank Teixeira, Israel Melo, Rosângela Gonçalves e Vitor Fabiano, além de escultura de caju gigante pintada por jovens talentos do Instituto JCPM e instalação com cajus feitos pela artesã Marineusa, do povoado Serra do Machado. A mostra coletiva conta com o apoio da Fragmentos Festas e o acesso é gratuito.

Nações e Artes – A feira instalada na Praça de Eventos Orquídea reúne produtos artesanais de diferentes cidades do Brasil e peças exclusivas de países como Estados Unidos, Indonésia, Marrocos, Itália, Índia, Polinésia Francesa, entre outros. O acesso é gratuito.

Viva Música – Neste domingo, 28 de julho, o jantar na Praça de Alimentação Jardins será ao som da boa música de Isys Nataly. A artista sobe ao palco às 18 horas e o acesso é gratuito.

RioMar Aracaju

O roteiro do RioMar para o fim de semana inclui os parques indoor como Game Station, Balacobaco Play, Vila Trampolim, Bear Plush, Kids Car e Arena Táticos, o shopping oferece atrações como feira de livros, exposições e campanha de adoção de pets.

Feira de livros Leitura – A Livraria Leitura promove a 2ª edição da feira de livros, contemplando os leitores de todas as idades com títulos de diversos gêneros literários, com preços acessíveis a partir de 5 reais. O evento está localizado na Praça de Eventos Rio e o atendimento ao público acontece de segunda a sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 12h às 20h.

Exposição do TRE Sergipe – O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE), promove a exposição “Da cédula à urna eletrônica, uma jornada democrática”. A mostra histórica acontece na Arena RioMar, localizada no piso L2, ao lado da loja Camicado, com entrada gratuita. A exposição está aberta à visitação do público das 10h às 22h (no sábado) e das 12h às 20h (no domingo).

Adoção de Estimação – Neste sábado (27), o RioMar realiza a 40ª edição da campanha Adoção de Estimação, em parceria com a Adasfa. A ação acontece das 16h às 19h, no primeiro piso do estacionamento coberto, próximo ao acesso da Cobasi. Nesta edição, cerca de 20 animais, entre cães e gatos adultos e filhotes, estarão à espera de um tutor apto a acolher e amar o pet adotado.

Acampamento com os Esquilos – Para brindar o público infantil, o RioMar Aracaju promove o ‘Acampamento com os Esquilos’, uma programação recheada de atrações envolventes, produzida especialmente para a criançada. Em um cenário que remete a uma floresta, os pequenos aventureiros poderão acampar para curtir divertidas histórias, participar de uma oficina de marshmallow e, claro, tirar fotos com a simpática família dos esquilos. Os espetáculos acontecem neste sábado e domingo, das 15h às 20h. A entrada é gratuita, mediante cadastro no App RioMar Aracaju.

