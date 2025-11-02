CONFIRA OS HORÁRIOS DAS MISSAS NOS CEMITÉRIOS NESSE DOMINGO, DIA DE FINADOS, NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

A Arquidiocese de Aracaju divulgou a programação das missas que serão realizadas no Dia de Finados, neste domingo, 2. As celebrações acontecerão ao longo do dia em diferentes horários e locais, reunindo fiéis para homenagear e rezar pelos entes falecidos. O arcebispo metropolitano, Dom Josafá Menezes, presidirá missas nos cemitérios São Benedito, Santa Isabel e São João Batista.

Confira abaixo os horários das missas nos cemitérios de Aracaju, com os celebrantes:

Cemitério São Benedito

Praça Princesa Isabel – Santo Antônio, Aracaju

07h30 – Dom Josafá

10h00 – Pe. Benjamin

16h00 – Pe. Benjamin

Cemitério Santa Isabel

Rua Engenheiro Pirro – Santo Antônio, Aracaju – SE

09h00 – Pe. Aécio Cruz

15h00 – Dom Josafá

Cemitério São João Batista

Av. São João Batista, S/N – Ponto Novo, Aracaju – SE

07h00 – Pe. Genário

10h00 – Dom Josafá

14h00 – Frei Albervan Pinheiro OFMCap.

Cemitério ABC

Jardins, Aracaju – SE

08h00 – Pe. Bernardino

Cemitério Colina da Saudade

Rua Hortência Carvalho Sobral, 33 – Jabotiana, Aracaju – SE

09h30 – Pe. Peixoto

16h00 – Pe. Alan Valença

Cemitério Cruz Vermelha

Praça Dr. Ranulfo Prata, 38 – Getúlio Vargas, Aracaju – SE

07h00 – Pe. Givanildo Paes

10h00 – Pe. Adeilson Carlos

15h00 – Dom José Palmeira Lessa

Cemitério Atalaia

Av. Monteiro Lobato, S/N – Atalaia, Aracaju – SE

06h30 – Pe. Dácio

15h30 – Pe. Givanildo Xavier

Fonte e foto: Arquidiocese de Aracaju