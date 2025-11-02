CONFIRA OS HORÁRIOS DAS MISSAS NOS CEMITÉRIOS NESSE DOMINGO, DIA DE FINADOS, NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

A Arquidiocese de Aracaju divulgou a programação das missas que serão realizadas no Dia de Finados, neste domingo, 2. As celebrações acontecerão ao longo do dia em diferentes horários e locais, reunindo fiéis para homenagear e rezar pelos entes falecidos. O arcebispo metropolitano, Dom Josafá Menezes, presidirá missas nos cemitérios São Benedito, Santa Isabel e São João Batista.
Confira abaixo os horários das missas nos cemitérios de Aracaju, com os celebrantes:
Cemitério São Benedito
Praça Princesa Isabel – Santo Antônio, Aracaju
07h30 – Dom Josafá
10h00 – Pe. Benjamin
16h00 – Pe. Benjamin
Cemitério Santa Isabel
Rua Engenheiro Pirro – Santo Antônio, Aracaju – SE
09h00 – Pe. Aécio Cruz
15h00 – Dom Josafá
Cemitério São João Batista
Av. São João Batista, S/N – Ponto Novo, Aracaju – SE
07h00 – Pe. Genário
10h00 – Dom Josafá
14h00 – Frei Albervan Pinheiro OFMCap.
Cemitério ABC
Jardins, Aracaju – SE
08h00 – Pe. Bernardino
Cemitério Colina da Saudade
Rua Hortência Carvalho Sobral, 33 – Jabotiana, Aracaju – SE
09h30 – Pe. Peixoto
16h00 – Pe. Alan Valença
Cemitério Cruz Vermelha
Praça Dr. Ranulfo Prata, 38 – Getúlio Vargas, Aracaju – SE
07h00 – Pe. Givanildo Paes
10h00 – Pe. Adeilson Carlos
15h00 – Dom José Palmeira Lessa
Cemitério Atalaia
Av. Monteiro Lobato, S/N – Atalaia, Aracaju – SE
06h30 – Pe. Dácio
15h30 – Pe. Givanildo Xavier
Fonte e foto: Arquidiocese de Aracaju