Confira programação completa da 1ª Corrida do Servidor Público

Evento faz parte das comemorações do Mês do Servidor e será realizado neste domingo,13

Acontece neste domingo, 13, às 5h, na Orla da Atalaia em Aracaju, a 1ª Corrida do Servidor Público. O evento é promovido pelo Governo de Sergipe, por meio das secretarias de Estado da Administração (Sead) e do Esporte e Lazer (Seel), e faz parte das atividades de celebração ao mês do servidor.

Com um total de 1.000 inscritos, a corrida visa a valorização dos trabalhadores da gestão estadual, além de promover saúde, bem-estar, engajamento e motivação.

Corrida do Servidor

A Corrida do Servidor fará parte da Meia Maratona 21K Sergipe Run Banese. O evento tem o apoio da Speed Produções e Eventos e do Banese.

Os três primeiros colocados nas modalidades 2,5K, 5K, 10K, 15k e 21K receberão medalha, troféu e premiação em dinheiro. Os demais participantes recebem suas medalhas.

Durante o percurso, haverá ainda a apresentação do cantor Dan Chicleteiro. Já após as premiações, as atrações no palco serão a banda Filhos de Jorge e o cantor Durval Ferraz.

Confira a programação completa da corrida

04h – Abertura da arena e acolhimento dos atletas

04h45 – Aquecimento 15KM e 21KM com Academia G3Fit

05h – LARGADA 15KM | 21KM

05h15 – Aquecimento 2,5KM | 5KM e 10KM com Academia G3Fit

05h30 – LARGADA 2,5KM | 5KM | 10KM

06h30 – Dança e animação com DJ Marraia

07h15 – Premiação Geral | Servidor de Sergipe 5KM | 10KM

08h – Mini Trio com Dan Chicleteiro nos Arcos da Orla

08h30 – Premiação Geral | Servidor de Sergipe 15KM e 21KM

09h30 – Premiação Faixa Etária 21KM

10h30 – Música ao vivo com Filhos de Jorge

12h – Música ao vivo com Durval Ferraz

Fonte assessoria

Foto: Divulgação/Speed Produções e Eventos