Confira programação da Vila do Forró para quinta, sexta, sábado e domingo

A Vila do Forró, na Orla da Atalaia, tem diversos atrativos que encantam sergipanos e turistas que frequentam o local. Entre eles, as apresentações de artistas locais, distribuídas no Coreto da Eneva e no Barracão da Sergipe durante todo o mês de julho. Nesta quarta-feira, 10, Chicão da Praia, Gileno Xavier, Quadrilha Junina Encanto do Matuto e Banda Cidade Mãe animaram o público.

As irmãs Isabel Cristina Souza e Maria de Lourdes Souza elogiaram a estrutura física da Vila e a programação. “Gostei bastante do trio pé de serra no Coreto, é uma tradição. Até dancei quando cheguei”, comenta Isabel. Maria de Lourdes define o período como a melhor época do ano. “É tudo muito lindo aqui, dá vontade de vir várias vezes”, relata

A aposentada Valbira Menezes Feitosa é outra que gosta dos trios pé de serra e das quadrilhas juninas. “Eu sou das antigas, prefiro o forró tradicional. Se tivesse todo fim de semana, eu vinha pra cá”, diz.

A professora e educadora cultural Maria de Lourdes da Silva prestigiou a noite de apresentações acompanhada do marido, Valter Karnek. “A festa que mais gosto na minha vida é o São João, por isso fiz questão de estar aqui”, relata. Valter acrescenta que a Vila é muito bonita. “Não dá pra resistir, sem contar que moramos pertinho”, declara.

Quem também não poupou elogios à Vila do Forró foi a professora Jessilene Rodrigues. “Estou achando muito bom, atrativo tanto para a gente, que é daqui, como para os turistas. Inclusive, os artistas que estão aqui se apresentando representam a nossa cultura. É muito importante que haja essa valorização”, afirma.

Acompanhe a programação da Vila do Forró até este domingo,14:

Quinta-feira, 11

Coreto

17h30 – Josa da Zabumba

Barracão

19h – Zito Costa e Rafael

20h30 – Quadrilha Junina Flor do Sertão-Poço Verde

21h30 – Trio Itapoã

Sexta-feira, 12

Coreto

19h- Nanã Trio

Barracão

19h – Gilvan do Rojão

20h30 – Quadrilha Junina Cangaceiros da Boa- Japaratuba

21h30 – Corisco do Trovão

Sábado, 13

Coreto

17h30 – Jeffinho do Acordeon e Trio Remela de Gato

Barracão

19h – Chico Rodrigues e Forró Chic Chic

20h30 – Quadrilha Junina Balança Mais não Cai- Itabaiana

21h30 – Os Bambas do Nordeste

23h – Douglas Gavião

0h – Gardênia Mel

Domingo, 14

Coreto

17h30 – Trio Pé de Serra Meninos do Forró

Barracão

18h – Quadrilha Junina Século XX

19h – Correia dos Oito Baixos

20h30 – Samba de Pareia- Laranjeiras

21h30 – Forró Prime

23h – Aline Jackson

Foto: Luisa Queiroz