CONFUSÃO EM BLOCO DE RUA DE ARACAJU TERMINA COM VIATURA DA SMTT APEDREJADA; NINGUÉM FOI PRESO

Populares agrediram com pedradas, agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju na tarde desta segunda-feira (03), durante a passagem do bloco carnavalesco das Mariposas.

A SMTT informou que o tumulto começou no cruzamento da Rua Maria Jailda Aragão Barroso com Radialista José da Silva Lima, quando um motociclista teria tentado atravessar o bloqueio e no momento agrediu uma das agentes com um capacete.

Em seguida, populares começaram a apedrejar a viatura, e por conta disso, os agentes deixaram o local para manter a integridade e a segurança dos profissionais.

Policiais do Batalhão de Rádio Patrulha estiveram no local, acalmaram os ânimos e contiveram a confusão. Ninguém foi preso.

Foto: SMTT/ Aracaju