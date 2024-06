Empreendedorismo: Congresso de na Ilha da Madeira terá continuidade em Aracaju

O Jornal da Madeira, de Portugal, publicou que o Congresso Internacional de Municípios Promotores do Empreendedorismo encerrou com a assinatura de um pacto entre municípios e instituições que promovem o empreendedorismo. Ainda na sessão de encerramento, o senador Laércio de Oliveira desafiou a organização a realizarem um evento nos mesmo moldes na cidade de Aracaju.

“A ideia foi bem acolhida por todos e, por proposta do político brasileiro, deverá acontecer nos dias 20 e 21 de junho de 2025, coincidindo com as tradicionais festas juninas, momento de grande celebração entre os brasileiros.

Em declarações ao JM, o professor Jacinto Jardim (Universidade Aberta) manifestou-se satisfeito com a ideia, adiantando que, de acordo com o pedido realizado, o programa deverá incidir sobre o empreendedorismo social, aquele que visa dar respostas às necessidades das comunidades”, informou o jornal.

Conforme disse Laércio de Oliveira, em Aracaju, a população local é bastante hospitaleira. “Essa semente que todos vocês vão me ajudar a plantar naquela região, apesar da sequidão e do solo causticante em algumas regiões, nós saberemos regá-la para que a gente transforme isso em realidade na vida daquela juventude, ansiosa por dias melhores, como eu que um dia sonhei e realizei”, disse o senador.

O I Congresso Internacional de Municípios Promotores do Empreendedorismo aconteceu nos dias 28 e 29 de maio no Centro Cultural e de Investigação do Funchal em modo híbrido (online e presencial), reunindo no total 300 congressistas.

Portugal, Brasil, Alemanha, Espanha, Moçambique, Cabo Verde e Colômbia foram os países que acompanharam o evento, marcado pela realização de painéis e pela apresentação de exemplos de boas práticas de empreendedorismo.

