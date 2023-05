Congresso luso-brasileiro debaterá educação profissional pela 1ª vez

A educação profissional será debatida pela primeira vez no Congresso Internacional de Educação Empreendedora e Cidadania (CiEECi). Este ano, o evento luso-brasileiro que ocorre anualmente, alternando entre Brasil e Portugal, será sediado no município de Ilhéus, na Bahia. O tema central escolhido para esta terceira edição foi “Construindo pontes. Criando cultura colaborativa”.

Integrante da coordenação do evento, que este ano acontecerá no período de 26 a 28 de outubro, da Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, a professora Josefa Sônia esteve da sede do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac de Sergipe, para conversar com o presidente Marcos Andrade e o Diretor Regional do Senac, Marcos Sales.

“O grande marco deste congresso é que iremos debater sobre educação profissional, promovendo uma interação entre os palestrantes e os congressistas. Estamos prevendo que teremos uma boa participação de estudantes de diversas áreas. E viemos aqui em Sergipe, buscar o apoio do Sistema Fecomércio e do Senac, que é referência no país em educação profissional, para que seja responsável pela apresentação do eixo temático sobre educação profissional”, destacou.

Atualmente a visão empreendedora é essencial para alcançar o sucesso em praticamente todas as áreas. No Brasil, o empreendedorismo é responsável por 30% do PIB e 55% da geração de empregos. Dada esta importância, o III CiEECi espera contribuir com reflexões que apoiam as políticas públicas de estímulo ao empreendedorismo, promovendo debates entre investigadores, docentes, empreendedores e responsáveis políticos, e apresentação de práticas e evidências científicas que ajudem a compreender e construir o futuro do empreendedorismo e da cidadania.

O CiEECi 2023 está sendo organizado pela Universidade Aberta (UAb – Lisboa, Portugal) e pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC-Ilhéus-Bahia), contando com vários parceiros nacionais e internacionais focados na educação para o empreendedorismo.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. Presidida por Marcos Andrade, a entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros

Foto assessoria

Por Amália Roeder