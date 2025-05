Congresso Nacional realiza sessão solene em homenagem aos 120 anos do Grupo Energisa

Cerimônia reconhece trajetória de pioneirismo e contribuição da companhia para o desenvolvimento do setor elétrico no Brasil

O Grupo Energisa foi homenageado na terça-feira (27/05), em uma sessão solene realizada no Plenário do Senado Federal, em comemoração aos seus 120 anos de fundação. A cerimônia, proposta pela senadora Professora Dorinha Seabra (União Brasil – TO), destacou a contribuição histórica da companhia para o desenvolvimento do setor elétrico nacional — área estratégica para o crescimento econômico do país.

Durante a solenidade, que reuniu parlamentares, representantes de entidades do setor e executivos da empresa, o presidente de honra do Conselho de Administração da Energisa, Ivan Botelho, relembrou a trajetória da companhia desde sua origem no interior de Minas Gerais, enfatizando o espírito empreendedor dos fundadores.

“Nosso lema – Trabalho, Competência e Honestidade – nos levou ao crescimento de uma pequena empresa, do interior de Minas Gerais a uma das maiores empresas de Energia do Brasil. A essência inovadora e visionária que moveu os fundadores continua sendo o nosso DNA. Inovamos para continuar crescendo e levando o Brasil junto conosco, atendendo a mais de 8 milhões de clientes e empregando 17 mil colaboradores diretos e outros 7 mil indiretos”, disse Ivan Botelho.

O CEO da companhia, Ricardo Botelho, ressaltou a importância da parceria com o poder público e o papel fundamental dos marcos legais e regulatórios para viabilizar investimentos de longo prazo no setor elétrico.

“É com base nessa segurança jurídica e regulatória que investimos, quase R$ 30 bilhões, apenas entre 2021 e 2025, para garantir que a melhor energia chegue até o nosso cliente, seja nos grandes centros urbanos, zona rural até as áreas isoladas da Amazônia Legal e do Pantanal. Neste ano, além de celebrarmos nossa trajetória, renovamos o nosso compromisso em seguir olhando para o futuro, com foco na transformação energética que equilibre a sustentabilidade ambiental, segurança energética e equidade ao acesso à energia para todos os brasileiros”, afirmou Ricardo Botelho.

Ao final de seu discurso, Botelho agradeceu a todos que contribuíram para essa trajetória de sucesso. “Reitero meu agradecimento a cada colaborador, cliente, investidor, fornecedor, parceiro de negócio, poder concedente, órgãos reguladores, poder público e aos parlamentares desta Casa, que nos permitiram chegar a essa marca histórica de 120 anos”, afirmou.

O senador Laércio Oliveira (PP/SE) destacou o trabalho realizado pela distribuidora no estado. “A distribuição de energia no estado de Sergipe hoje é um motivo de muito orgulho para todos. Todo mundo é feliz com a prestação de serviços que a Energisa faz todos os dias, de domingo a domingo, de sol a sol”.

O diretor-presidente da Energisa Sergipe, Roberto Currais, destaca que a Energisa está há 27 anos em Sergipe e tem contribuído para o desenvolvimento local. “Esses 120 anos representa um marco importante na história do Grupo e Sergipe também faz parte. Estamos há 27 anos no estado realizando investimentos contínuos, gerando emprego e contribuindo para o desenvolvimento econômico de Sergipe”, ressalta.

Investimentos em Sergipe

A Energisa está investindo este ano mais de 288 milhões para melhoria contínua do fornecimento de energia para cerca de 892 mil clientes distribuídos em 63 municípios de Sergipe. Os recursos serão alocados em obras, instalação de equipamentos que permitam a automação e comandos a distância, construção de subestações e linhas de distribuição de alta tensão, combate ao furto de energia e expansão de redes para ligação de novos clientes urbanos e rurais. Em obras para ampliação e modernização da rede elétrica, serão investidos cerca de R$ 183 milhões.

Texto e foto Adriana Freitas