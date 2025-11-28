Congresso para Mulheres Cristãs traz uma das maiores neurocientistas do mundo

A Igreja Adventista do Sétimo Dia em Sergipe realizará, neste domingo (30), das 9h às 17h, no Auditório do Colégio Adventista de Aracaju, mais uma edição do Congresso para Mulheres Cristãs. Com o tema “Femina”, o encontro promete impactar profundamente a vida espiritual, emocional e intelectual das participantes.

Um dos grandes destaques da programação será a presença da Dra. Rosana Alves, considerada uma das quatro melhores neurocientistas do mundo. A especialista ministrará palestras voltadas para mente, fé e saúde emocional, trazendo uma abordagem prática, acessível e fundamentada na conexão entre ciência e espiritualidade.

Texto e foto assessoria