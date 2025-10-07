Conheça o Lions Aracaju, o maior clube de serviço do mundo!

Neste Ano Leonístico de 2025-2026, o lema da gestão da DG Rosineide Lins, Distrito LA-3, é: “Amor ao Voluntariado.”

Lions Clube Aracaju Praia Formosa, há 48 anos, presta serviços à comunidades carentes, com ações humanitárias.

Comprometido com o bem estar, promove ações de combate à fome, prevenção e tratamento do câncer infantil e juvenil e da diabetes, orienta sobre cegueira evitável e faz campanhas de cuidados com o meio ambiente e aproveitamento de resíduos descartados, além de outras ações.

Preocupada com a inclusão dos idosos da comunidade São José, oferece alfabetização de adultos, presta acompanhamento em consultas oftalmológicas e apoia instituições que cuidam de pessoas em situação de vulnerabilidade. Para esse trabalho o Lions Praia Formosa conta com voluntários que, desinteressadamente , contribuem com a força de trabalho, na coleta, seleção e entrega de donativos. É preciso aumentar o número de voluntários! Na área de saúde, e empresarial da indústria e do comércio, para que o trabalho em prol dos necessitados, continue.

A messe é grande e os operários são poucos! Para informações: (79)99191-9506 – Stelamaris Melo/ Presidente do LC Aracaju Praia Formosa.

Texto e foto assessoria