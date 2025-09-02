Conheça os vencedores da etapa estadual do Prêmio MPT na Escola 2025

O Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) divulgou, nesta terça-feira (2), o resultado da etapa estadual do Prêmio MPT na Escola 2025.

Foram vencedores alunas e alunos da rede pública de ensino que produziram contos, poesias, músicas e desenhos sobre o combate ao trabalho infantil, incentivo à aprendizagem profissional e saúde e segurança nas escolas.

Acesse aqui a lista completa dos trabalhos vencedores.

Comissão julgadora

Este ano, o Prêmio MPT na Escola recebeu 70 produções de estudantes de 14 municípios sergipanos. Os trabalhos foram avaliados por uma comissão julgadora, formada apenas pelos jovens aprendizes Kaio Marcos Santos e Maria Clara dos Santos, do Ministério Público do Estado de Sergipe (MPSE), e os jovens aprendizes Everton Ferreira e Fernanda Vitória Santos, que atuam no Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT/SE). O procurador do Trabalho Alexandre Alvarenga, coordenador Regional da Coordenadoria Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e de Promoção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes (Coordinfância), presidiu a análise da comissão e homologou os resultados.

Os melhores trabalhos também vão concorrer à etapa nacional do Prêmio, em Brasília/DF.

A cerimônia de premiação da etapa estadual será realizada no mês de dezembro (dia e local serão divulgados em breve).

Sobre a iniciativa

O Prêmio MPT na Escola integra o projeto Resgate a Infância, desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho. O objetivo do prêmio é reconhecer o talento de crianças e adolescentes, além de conscientizar a comunidade escolar sobre os riscos do trabalho infantil, a importância da Aprendizagem Profissional e a necessidade de adotar medidas que garantam a Segurança e Saúde nas escolas.

Texto e foto ascom MPT