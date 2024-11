Conheça três produtos essenciais para usar na época mais quente do ano

Para curtir esse e os próximos verões com proteção e cuidado, a Avon traz dicas práticas para manter sua pele saudável e perfumada durante a estação

Praia, piscina, churrasco, festas de fim de ano, férias e a temperatura nas alturas. O período dos dias ensolarados está logo aí, e junto com ele, vem aquele desejo universal de passar o dia inteiro pegando um bronze e aproveitando para relaxar, não é mesmo? Realmente, nada mais tentador que viver esse sonho! Mas, é fundamental lembrarmos de tomar todos os cuidados necessários com a nossa pele durante essa época do ano.

O verão é a estação que exala sentimentos bons e experiências incríveis, afinal, é de conhecimento geral o efeito que as doses do sol têm nas pessoas. Além de elevar os níveis de vitamina D, os raios solares ajudam a melhorar o humor, sendo um ótimo remédio para momentos mais cabisbaixos ou para aliviar o estresse. Contudo, a exposição solar deve ser moderada, uma vez que o excesso pode causar efeitos negativos de curto a longo prazo na pele, tais como queimaduras, envelhecimento precoce, acne, entre outros mais graves.

Pensando nisso, a Avon, líder no segmento de cuidados com o rosto do Brasil, apresenta três produtos para você não tirar da sua necessaire durante os dias de temperaturas quentes. Em seu portfólio, a marca conta com os protetores solares Renew Solar, com tripla proteção para o rosto, e Avon Care Sun, com a exclusiva Tecnologia Derma 360º para o corpo. E para todos ficarem ainda mais cheirosos e experimentarem um pouco de refrescância, o body splash Aquavibe traz fragrâncias perfeitas. Então, antes de ‘torrar’ no sol, que tal conhecer um pouco mais sobre esses produtos que vão deixar você e seu verão ainda mais maravilhosos?!

O protetor facial que vai dar match com a sua rotina! O Avon Renew Solar Tripla Proteção é antioxidante e possui alta eficácia na prevenção contra os danos dos raios UVA/UVB e na perda de colágeno da pele. Minimiza os efeitos causados pela luz visível e pelos raios infravermelhos. Indo além da proteção solar, o produto é fácil de espalhar e proporciona um acabamento matte e uniforme. Possui versões com cor e sem cor, que contemplam todos os tons de pele, sem deixar o efeito de embranquecimento. O produto está disponível nos ativos Protinol e Ácido Hialurônico, nos FPS 30 até o 70.

Para o corpo, Avon Care Sun+ é o equilíbrio perfeito de proteção e cuidado. Com sua tecnologia exclusiva Derma 360º, o produto possui agentes hidratantes, proteção solar e antioxidante que protege tanto contra o sol, quanto contra o vento, água salgada do mar e cloro da água da piscina. Além disso, deixa a pele protegida por até 1h20 dentro d’água e podendo ser usado no corpo, e também no rosto.

E claro que a Avon não ia deixar de recomendar fragrâncias para você ficar t-o-d-a cheirosa! A linha de body splash Aquavibe é perfeita para o dia a dia, podendo usar quando e como quiser, no seu corpo todo. Ela está disponível nas mais diversas fragrâncias, tais como Lavanda, Melancia, Pitanga, Chypre, Ameixa, Alfazema, Romã, entre outras. A fragrância cria uma pirâmide olfativa com topo, meio e fundo para te deixar perfumadíssimo. Mas, aqui vai uma dica de ouro: aplique nas regiões de maior circulação sanguínea, como pulsos, pescoço, parte interna dos cotovelos, atrás das orelhas ou onde preferir – assim, você consegue ter mais penetração do cheiro!

Todos esses produtos para o verão e muito mais podem ser encontrados no site da marca (www.avon.com.br) ou com a Consultora de Beleza mais próxima de você!

Sobre a Avon

Avon, parte do grupo Natura&Co desde 2020, é uma das maiores empresas de venda direta no mundo. Fundada em 1886, trabalha pela elevação da autoestima, democratização da beleza e a promoção do empreendedorismo feminino. Desde 1958 no Brasil, concentra no país sua maior operação,com mais de dois milhões Consultoras de Beleza. Avon é mais do que uma empresa de beleza: é um movimento global pela autonomia das mulheres, com um modelo de negócios ancorado na inovação, geração de oportunidades e na ampliação de suas habilidades empreendedoras, com o objetivo de fortalecer as economias e impactar positivamente a sociedade. Seu portfólio diverso inclui produtos inovadores e de alta tecnologia, com marcas reconhecidas mundialmente como as linhas de maquiagem Avon e Color Trend, as linhas de cuidados Renew e Avon Care e os perfumes Far Away e 300km/h. Além disso, suas revistas também oferecem diversos itens para Casa & Estilo. Para obter mais informações sobre a Avon, visite o site: www.avon.com.br.

