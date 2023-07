CONIVALES abre edital de chamamento público para credenciamento

O Consórcio Intermunicipal do Vale do São Francisco (CONIVALES) abriu o edital de chamamento público para o credenciamento 2023. A ação visa credenciar instituições de saúde que atuam na capital e nos municípios sergipanos, para a oferta de exames, consultas especializadas e procedimentos de média e alta complexidade ambulatorial.

Através da Central de Gestão em Saúde, o sistema próprio do CONIVALES, os municípios que integram o consórcio têm acesso a marcação de exames, consultas e procedimentos. Atualmente, 44 municípios, entre consorciados e conveniados têm acesso não apenas a rede de clínicas e estabelecimentos de saúde credenciadas ao consórcio, como também ao sistema de compras compartilhadas de medicamentos, insumos hospitalares, materiais odontológicos e alimentação escolar.

O presidente do CONIVALES, Franklin Freire, também prefeito de Amparo de São Francisco, explica que para participar do credenciamento, as clínicas devem atender a alguns critérios descritos no edital que está disponível no site da entidade: www.conivales.se.gov.br.

Ele também explica que no próprio site é possível realizar o cadastramento e anexar a documentação necessária. Para o presidente, esta é uma importante etapa para ampliar a rede credenciada e, com isso, aumentar o número de atendimentos de saúde para as populações dos municípios que integram o consórcio.

“Fizemos um levantamento e registramos que somente no mês de março, realizamos mais de 23 mil atendimentos entre exames e consultas especializadas, através da nossa rede credenciada. Com o recente credenciamento 2023, já firmamos parceria para a oferta de novos exames e consultas, entre eles, o exame de colonoscopia, um procedimento de alta demanda”, revelou o presidente.

O superintendente da entidade, Marcos Barroso, lembra que o credenciamento 2023 visa a renovação dos estabelecimentos já parceiros, como também a adesão de novas instituições de saúde. “É importante que possamos atrair o maior número de clínicas credenciadas, não somente na capital, como também nos municípios, porque isso significa oferecer mais opções e facilidade no deslocamento dos pacientes, encaminhados pelos municípios consorciados e conveniados”, pontuou o superintendente.

Ascom CONIVALES

Foto: Prefeitura de Amparo de São Francisco