Conjunto de Música homenageia os 500 anos de nascimento de Camões

Conjunto de Música Antiga Renantique homenageia os 500 anos de nascimento de Luís de Camões

O concerto faz parte da série “Ouvindo a História” e traz no repertório o contexto literário-musical do período em que o poeta português viveu

O Conjunto de Música Antiga Renantique traz mais uma novidade em seu repertório no terceiro concerto da série ‘Ouvindo a História’. Desta vez, a apresentação comemora os 500 anos de nascimento do poeta português, Luís Vaz de Camões, que viveu entre 1524 e 1580, com um repertório alusivo à sua obra e de todo o contexto poético-musical de seu tempo, além de motes de suas redondilhas e sonetos que estão presentes em vilancicos dos cancioneiros musicais portugueses. O concerto acontece no próximo dia 26, às 15h, na Biblioteca Municipal Ivone de Menezes, em Aracaju, com entrada franca.

O grupo também vai realizar uma homenagem ao ilustre sergipano do século XIX, o jurista, filósofo e poeta, Tobias Barreto de Menezes (1839 – 1889), que nesse mês de junho, completou 185 anos de nascimento. O Renantique apresenta de forma exclusiva a composição ‘Un peu de musique’ (canção de Eviradnous) de Tobias Barreto, com poema de Victor Hugo.

O diretor artístico do Renantique, Emmanuel Vasconcellos, destaca o local especial para a realização deste concerto. “A Biblioteca Municipal Ivone de Menezes Vieira é um ambiente literário interagindo, assim, com o repertório desses dois grandes poetas”, disse. Na ocasião, será também comemorado o aniversário de 20 anos da Biblioteca.

Emmanuel ainda enaltece a homenagem que o grupo faz ao sergipano Tobias Barreto. “Para nós é uma honra apresentar esta música de Tobias Barreto com poema de Victor Hugo. Temos que valorizar cada vez mais os nossos intelectuais e não esperar esse reconhecimento apenas de outros lugares. O Renantique também tem esse papel de resgatar e apresentar para as novas gerações essa música que é universal e conta tanto de nós também”, enfatizou.

Patrimônio Cultural

Em abril de 2024, através do Projeto de Lei 284/2023 de autoria do vereador Ricardo Marques, aprovado de forma unânime pelos vereadores da Câmara Municipal de Aracaju, o Renantique passou a ser reconhecido como Patrimônio Cultural Material e Imaterial da cidade de Aracaju. ‘Ouvindo a História’ é uma série idealizada pelo Renantique em 2001, que consiste na realização, até o final desse ano, de nove concertos didáticos em ambientes históricos da capital aracajuana. O projeto foi apoiado através da Emenda Impositiva nº 149 da Câmara Municipal de Aracaju, do projeto de fomentação cultural da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (FUNCAJU) e da Prefeitura Municipal de Aracaju.

Serviço

Concerto ‘Ouvindo a História – 500 anos de nascimento de Luís de Camões’

Local: Biblioteca Municipal Ivone de Menezes – Praça Major Edeltrudes Teles s/n, Farolândia

Data: 26/06

Horário: 15h

Entrada franca

Por Juliana Almeida