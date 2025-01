Consagração: Curta-SE 23 reúne grande público no Teatro Tobias Barreto

Festival divulgará premiação em cerimônia de encerramento na noite desta quarta-feira, 15

Cerca de mil pessoas estiveram presentes à cerimônia de abertura do Curta-SE 23 no Teatro Tobias Barreto. Desde o ano de 2018 o festival não realizava sua noite de abertura no teatro, já se passaram quatro edições desde então. A solenidade contou com a presença de realizadores, do público cinéfilo e devoto do festival, e também do diretor de políticas culturais da Fundação de Cultura e arte Aperipê de Sergipe (Funcap/SE), Pascoal Maynard.

“Eu acredito que o incentivo, o fomento ao audiovisual através do Governo do Estado, por meio da FUNCAP, e em outros momentos, através da própria Secretaria de Cultura, é muito importante e necessário. Nós temos uma cultura de audiovisual muito bonita em Sergipe e o Festival Curta-SE vem premiar essa cultura, esses projetos nossos. Muitos desses filmes e o projeto do Curta-se, desta edição 23, foi pela Lei Paulo Gustavo, que é uma lei federal, onde o Governo do Estado faz o repasse, publica os editais. Pra gente foi muito bom, participar e estar junto dos nossos fazedores de cultura, dos fazedores do audiovisual. Viva a cultura, viva o Curta-SE, vida longa para o audiovisual sergipano“, destacou Pascoal Maynard.

Rosângela Rocha, diretora executiva do Festival Curta-SE, enfatizou a importância da presença do grande público na noite de estréia desta edição. “Que bom poder contar com a fidelização deste público, acredito que a audiência é significativa para a cristalização do evento. Então, esse reconhecimento por parte não só dos realizadores que inscreveram seus trabalhos, mas também do público que comparece, é inevitável e só aumenta em nós o sentimento de gratidão e felicidade. A gente sabe dos desafios, das dificuldades, tem anos que são melhores em termos de investimentos, outros nem tanto, então contar com este público aqui hoje só aumenta em nós a convicção da importância de seguir com este projeto”, ressaltou Rosângela.

Programação e homenagens

O evento de abertura do Curta-SE 23, que aconteceu na última segunda-feira, 11, contou com homenagem (in memorian) ao ator Paulo Gustavo, que dá nome ao edital que favorece este ano a realização do Curta-se. A programação contou ainda com a abertura da Mostra Competitiva de Curtas Sergipanos, além do show de encerramento com a banda sergipana Samba do Arnesto.

“A gente como banda também já foi freqüentador do Curta-SE, mas essa é primeira edição que a gente toca, então é como tá tocando em um lugar que é familiar pra nós. De maneira especial por se tratar da noite onde acontece a mostra de curtas sergipanos. A gente também se aventurou um pouco no audiovisual e vimos a dificuldade que é produzir. Então a gente vê no Curta-SE um espaço que fomenta isso e incentiva as pessoas a não pararem de produzir, mesmo diante de tanta dificuldade de fazer audiovisual no estado de Sergipe, e isso é sempre muito importante”, destacou Rafael Oliva, vocalista da banda que tocou no Festival Curta-SE.

A noite de abertura do Curta-Se 23 também homenageou a Dona Rosininha, mãe de Rosângela e Deyse Rocha.

“Gostaria de reforçar o que Rosângela destacou em seu discurso aqui nesta noite, que o Curta-SE foi o único festival contemplado pelo programa Petrobras Cultural, em Sergipe, concorrendo com mais de 8 mil projetos inscritos de todo o país. O Curta-SE merece respeito! Carregamos muitas pedras para chegarmos até aqui. Já ocorreram edições em que não tivemos apoio e só conseguimos realizar o festival com o patrocínio da nossa mãe, Dona Rosina, uma mãe fortaleza, e é por isso que temos o Paulo Gustavo como referência, por ele também ter uma mãe forte, que é a Dona Déia Lúcia! Por essas e outras é que também homenageamos nossa mãe, lembrou Deyse Rocha, produtora executiva do Curta-SE.

Premiação

A Mostra Competitiva Curta-SE 23, com todos os filmes contemplados no processo seletivo do festival, seguiram durante esta terça-feira, 14, para o Cine Vitória, no centro de Aracaju. O local também vai sediar nesta quarta-feira, 15 de janeiro, a partir das 20h30 e com entrada gratuita, a cerimônia de premiação do festival, com a escolha dos melhores filmes que participaram da Mostra Competitiva.

O Curta-SE 23 é uma produção da AVBR Produções e acontece através do edital da Lei Paulo Gustavo 006/2023, Tarcísio Duarte/Audiovisual, através da Funcap/SE, Governo do Estado e Governo Federal.

Texto e foto Miza Tâmara