Conselheira do TCE, Angélica Guimarães, esclarece todas as informações falsas envolvendo seu nome

Diante de algumas falsas narrativas fazendo associação com o seu nome em alguns veículos de Comunicação, a conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), Angélica Guimarães (foto), entende que precisava se manifestar publicamente.

Ela explica que são prerrogativas da presidência do TCE/SE todos e quaisquer atos de nomeação e exoneração de servidores que possuem vinculação direta com a atual gestão da Corte de Contas.

Por fim, Angélica pontua que mantém uma vida pública marcada por êxitos e sem mácula; que os recentes desligamentos do órgão se deram, basicamente, por decisões administrativas da presidência, sem qualquer elo com o seu gabinete e/ou com sua atividade de fiscalização e controle.