Conselho de Consumidores da Energisa Sergipe Promove 1º Café da Manhã

Evento Debate Redução do Custo de Energia Elétrica para Empresas

O Conselho de Consumidores da Energisa Sergipe, presidido por Celso Hiroshi Hayasi, realizará o 1º Café da Manhã – Diálogo com o Consumidor, no dia 16 de agosto de 2024, às 7h30, no Del Mar Hotel em Aracaju. O evento abordará o tema “Redução do Custo da Energia Elétrica para as Empresas: Regulação e o Mercado Livre de Energia”.

O evento terá a presença de dois especialistas de renome no setor energético: Marcos Cheliga Brito, Coordenador de Gestão de Energia da Thymos Energia, de São Paulo, e Roberto Wagner Lima Pereira, Gerente de Energia da Superintendência de Infraestrutura da CNI, de Brasília.

“Este evento é uma oportunidade única para as empresas aprenderem como otimizar seus custos energéticos em um mercado cada vez mais competitivo”, afirma Celso Hiroshi Hayasi.

Vagas limitadas.

Fonte assessoria