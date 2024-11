Conselho do Fundeb elege representantes para o quadriênio 2025-2028

Votação aconteceu nesta terça-feira, 26, com a participação de candidatos às titularidades de representantes de alunos, pais de alunos e Organização Não Governamental (ONG)

A comissão eleitoral do Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) realizou nesta terça-feira, 26, no auditório Hermínia Caldas, em Aracaju, a reunião plenária para a eleição de representantes de alunos, pais de alunos e Organização Não Governamental (ONG) para o quadriênio 2025-2028.

Dos quatro alunas concorrentes, Maria Jussara Silva Santana (DRE6) foi conduzida à titular representante dos mais de 160 mil alunos da rede pública estadual de ensino e, como suplente, Maria Eloisa Azevedo.

Segundo Maria Jussara, é importante participar do Conselho do Fundeb para ampliar a voz dos alunos no colegiado. “Hoje, luto pela não discriminação em sala de aula. Temos uma diversidade de perfis na mesma sala, principalmente depois da pandemia, e muitos alunos precisam ser ouvidos. Sou também monitora e quero trazer a pauta da alimentação da escola”, destacou.

Em relação aos representantes de pais de alunos, o pleito eleitoral finalizou com Cleonâncio de Pádua Ribeiro (DRE 6), na primeira titularidade; Marta Souza Figueira (DRE 6), na segunda titularidade, e Claudivan Vieira (DEA), como suplente.

O conselheiro Cleonâncio de Pádua tem um filho matriculado na Escola Estadual Monsenhor Juarez Santos Prata, em Lagarto, e atua ativamente no cotidiano da escola, até mesmo em projetos de infraestrutura. Ela representará todos os pais de alunos da rede pública estadual no quadriênio e apreciará e votará pela aprovação ou não das verbas do Fundeb.

Representando as Organizações não Governamentais, a titularidade ficou com a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (Uncme), tendo como representante o presidente Humberto Gonzaga, e na suplência a representante Maria Gorete Vieira Santos. Na segunda titularidade a representante da Federação das Apaes do Estado de Sergipe, lana Souza Kehl e como suplente, Thayane Lima Xavier Matos.

“A Uncme tem uma atividade nacional na defesa do controle social e da aplicabilidade da lei nº 14.113 e todas as demais discriminações que ajustam o cumprimento do Fundeb e efetivamente vamos acompanhar de perto, colaborando com a gestão, como sempre fazemos ao nível nacional e municipal”, afirmou Humberto Gonzaga.

Colegiado 2025-2028

Com a realização da segunda etapa da eleição, a comissão finaliza o processo eleitoral. A posse dos novos integrantes está prevista para acontecer ainda em dezembro de 2024, com vigência a partir de 2025. “São 17 conselheiros, entre os quais, membros do governo, membros da sociedade civil, a voz dos pais de alunos, alunos, sindicatos, representantes quilombolas, indígenas, e é importante porque todos esses atores acompanham a execução do recurso do Fundeb, o que não é simples e envolve muito recurso”, explicou o presidente da Comissão Eleitoral e do Conselho do Fundeb, José Dias Junior.

Em 2023, foram aprovadas pelo Conselho do Fundeb as contas dos investimentos de mais de R$ 1 bilhão e 100 milhões. A previsão é que, fechando as contas de 2024, o Conselho aprecie e vote pela aprovação dos investimentos ainda maiores que a do ano passado.

