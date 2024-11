CONSELHO DE CULTURA HOMENAGEIA PERSONALIDADES SERGIPANAS COM DIPLOMA EPIPHANIO DÓRIA

Na manhã desta terça-feira, 5, Dia Nacional da Cultura, o Conselho Estadual de Cultura de Sergipe (CEC) celebrou no auditório da Biblioteca Pública Epiphanio Dória, a diversidade cultural e o talento criativo do estado em diferentes áreas do saber. A cerimônia foi marcada pela entrega do Diploma do Mérito Cultural “Epiphanio Dória”, uma homenagem a personalidades e coletivos que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento e preservação da cultura sergipana.

Foram contemplados com a honraria do Diploma do Mérito: o artista Davi Cavalcanti; o servidor do escritório do Ministério da Cultura em Sergipe, Dênio Azevedo; o músico e forrozeiro Erivaldo de Carira; o artista visual Fábio Sampaio; o grupo de percussão Tambores do Sertão; o presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), Gustavo Paixão; e o artista visual Joubert Moraes.

Também foram homenageados a Procuradora Regional da República e defensora dos direitos das comunidades indígenas de Sergipe, Lívia Nascimento; a dançarina Luara Taysa Santos; o padre Genário de Oliveira, pelos relevantes serviços prestados na Fundação Museu de Arte Sacra; a professora, poeta, educadora e cantora Raimunda Andrelina; o músico Saulo José Ferreira; a mestra de capoeira Tainá da Conceição; a atriz, diretora teatral e professora Tetê Nahas; e a professora e pesquisadora Josefa Eliana Souza.

A abertura do evento foi realizada pelo grupo Tambores do Sertão, de Nossa Senhora da Glória, formado em 2010 no Centro de Atenção Psicossocial “Luz do Sol”, que tem como base a inclusão social. Em seguida, a solenidade foi oficialmente iniciada com a formação do dispositivo, composto pelo presidente do Conselho Estadual de Cultura, Fernando Aguiar; o vice-presidente do Conselho, José Rivaldo Lima; o presidente da Funcap, Gustavo Paixão; e a diretora da Biblioteca Epiphanio Dória, Juciene Maria Santos de Jesus.

“Essa é a maior honraria que o Conselho Estadual de Cultura concede como reconhecimento pelos serviços prestados, e pelo compromisso em promover a sergipanidade. Todos os homenageados foram homologados de forma unânime pelo Conselho, o que garante um processo justo. Nunca antes tivemos uma representação tão significativa de homens e mulheres, negros e negras, entre os agraciados. Aos artistas, digo que a arte se mantém de pé, sobrevive e resiste graças à dedicação e ao compromisso de vocês”, afirmou o presidente do Conselho Estadual de Cultura, Fernando Aguiar.

Direcionado aos homenageados, o presidente da Funcap, Gustavo Paixão, afirmou: “O Diploma nada mais é do que um reconhecimento a todos vocês, que fizeram, fazem e ainda tem muito por fazer pela nossa cultura. Eu desafio qualquer pessoa que diga que não se apaixonou pela cultura sergipana a partir do momento que mergulha, conhece e se aprofunda desse universo tão bonito, rico e vivo”.

Representando os homenageados, a professora e pesquisadora Josefa Eliana Souza enfatizou as contribuições de Epiphanio Dória, que dá nome ao Diploma do Mérito Cultural, e destacou a importância desse reconhecimento: “Epiphanio é certamente um dos mais importantes intelectuais de nosso estado e um profundo conhecedor da nossa gente e cultura. Para nós é uma honra e uma responsabilidade receber o diploma de mérito cultural. Agradecemos aos conselheiros que sugeriram e aprovaram nossos nomes”, finalizou.

Cerimônia de posse dos Conselheiros

Nesta quarta-feira, 6, às 15h, acontece no auditório da Biblioteca Epiphanio Dória a cerimônia de posse dos Conselheiros da Cultura, referente ao quadriênio 2024-2028.

Foto: Ascom Funcap