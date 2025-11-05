Conselho Estadual de Cultura realiza entrega do Diploma de Mérito Cultural

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e da Secretaria de Estado da Cultura de Sergipe (Secult), realiza, na sexta-feira, dia 7, às 9h, a solenidade de entrega do Diploma de Mérito Cultural “Epifânio Dória”, no auditório da Biblioteca Pública Epiphanio Dória, em Aracaju. A cerimônia é promovida pelo Conselho Estadual de Cultura (CEC) e representa a mais alta honraria concedida pelo Estado de Sergipe a personalidades e coletivos que se destacam pela atuação em prol da cultura sergipana.

Na ocasião, 14 personalidades serão homenageadas com o diploma, em reconhecimento às suas contribuições para o desenvolvimento, a difusão e a valorização das expressões culturais de Sergipe. Os nomes foram escolhidos pelos conselheiros do CEC, que avaliaram o impacto das trajetórias individuais e coletivas na preservação da memória, na produção artística e na promoção da identidade cultural de Sergipe.

A programação contará, ainda, com momentos artísticos especiais. Os músicos sergipanos Lucas Campelo e Marília Teixeira farão a execução do Hino Nacional Brasileiro.

O Diploma de Mérito Cultural “Epifânio Dória” é uma iniciativa tradicional do Conselho Estadual de Cultura (CEC) e reafirma o compromisso do Governo de Sergipe com a valorização e o fortalecimento das políticas públicas culturais no estado.

