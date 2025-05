Conselho Regional de Psicologia abre processo seletivo para mediadores

O Conselho Regional de Psicologia de Sergipe (CRP19) anunciou a abertura de um processo seletivo para a formação de cadastro reserva de mediadores independentes. Serão quatro vagas destinadas a profissionais que atuarão de forma voluntária em atividades esporádicas, sem vínculo empregatício ou obrigações trabalhistas e previdenciárias.

Os mediadores, que poderão realizar trabalhos tanto presenciais quanto online, receberão auxílio representação. Para se candidatar, é necessário possuir diploma ou certificado devidamente registrado, de conclusão de curso superior de graduação em qualquer área de formação acadêmica realizado em instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC – Ministério da Educação. Além disso, é imprescindível formação em Mediação, cumprindo os parâmetros do Conselho Nacional de Justiça, que incluem uma carga horária mínima de 40 horas/aula, complementadas por um módulo prático de 60 a 100 horas.

Os candidatos também devem atender a outros critérios, como não estar atuando como conselheiro, membro ou colaborador das Comissões de Ética e de Orientação e Fiscalização do CRP/19, não ser servidor do CRP/19, e não ter processo disciplinar-ético em andamento na Comissão de Ética do CRP/19. Conhecimento em práticas de Justiça Restaurativa é desejável.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas de 12 a 30 de maio de 2025, exclusivamente por meio do envio de currículo e certificados em formato .pdf para o e-mail coe@crp19.org.br com o título “SELEÇÃO CÂMARA DE MEDIADORES CRP/19”.

A Comissão de Ética divulgará o resultado do processo seletivo no site oficial do CRP19 e em suas redes sociais entre os dias 16 e 23 de julho de 2025.