Conselho Regional de Psicologia adquire nova sede para melhor atender profissionais de Sergipe

Em um marco significativo para profissionais de Sergipe, o Conselho Regional de Psicologia de Sergipe (CRP19) anunciou a aquisição de uma nova sede. Este avanço reflete os esforços contínuos da autarquia em otimizar seus recursos e oferecer um espaço administrativo à altura das necessidades da sociedade, dos colaboradores e dos profissionais da Psicologia no estado.

De acordo com o Conselheiro Presidente, Adriano Barros, o investimento em um novo espaço foi motivado por uma reivindicação da categoria e dos servidores.

“A aquisição da nova sede é resultado de uma gestão financeira prudente e estratégica realizada pelo V Plenário do CRP19, que priorizou a economia e a eficiência para atender um anseio das(os) profissionais. A nova estrutura promete proporcionar um ambiente de trabalho moderno e acolhedor para as(os) colaboradoras(es) e psicólogas(os) que utilizam os serviços do Conselho”, pontuou Barros.

A nova sede está localizada na rua Campos, nº 281, Bairro São José, área de fácil acesso, ampliando a capacidade de atendimento do CRP19 e garantindo que as demandas das(os) profissionais sejam atendidas com mais agilidade e conforto.

Segundo o Tesoureiro do V Plenário, Conselheiro Alberto Orge, o investimento na nova sede foi de R$ 900 mil – entrada de R$ 360 mil acrescido de um imóvel no valor de R$ 100 mil (sala comercial no ed. Clinical Center, centro de Aracaju). O restante no valor será pago no ato da assinatura da Escritura Pública de Compra e Venda.

“Ao adotar práticas de gestão financeira, com implementação de um planejamento orçamentário detalhado e transparência na prestação de contas, o CRP19 conseguiu economizar recursos e, também, garantir a sustentabilidade financeira necessária para investir em uma nova instalação, ou seja, conseguimos aumentar o patrimônio do CRP19 e ainda manter o imóvel localizado no bairro Pereira Lobo”, garantiu Orge.

O novo espaço passará por adequações que visam garantir acessibilidade e a previsão é de entrar em funcionamento a partir de 29 de julho.

“A nova sede representa materialização dos esforços de uma gestão comprometida em fazer mais e melhor. A aquisição do imóvel para o CRP19 é uma conquista que certamente trará benefícios duradouros para a psicologia em Sergipe, destacando a importância de uma gestão eficiente e focada no bem-estar coletivo”, ressaltou Adriano Barros, Conselheiro Presidente.

Ascom CRP19