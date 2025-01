Conservatório de Música de Sergipe abre inscrições para cursos técnicos

O Conservatório de Música de Sergipe (CMSE), unidade escolar vinculada à Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), abriu na última quinta-feira, 9, as inscrições para o Processo Seletivo 2025 dos cursos técnicos em Canto e Instrumento Musical. As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 17 de janeiro, podendo ser realizadas no site do Conservatório, na aba “Inscrições 2025”. O edital completo está disponível no site da Seduc, na seção de Editais e Seleções.

Serão ofertadas 24 vagas para o Curso Técnico em Canto e 124 vagas para o Curso Técnico em Instrumento Musical, com opções nos turnos da manhã, tarde e noite. Além disso, 6% das vagas serão reservadas para pessoas com deficiência (PCDs). Os candidatos inscritos como PCDs deverão identificar sua condição no momento da inscrição e enviar um relatório médico contendo a Classificação Internacional de Doenças (CID) para o email tecnicocmse@gmail.com.

Os interessados devem atender a requisitos específicos conforme a modalidade escolhida. Para a modalidade subsequente, o candidato precisa ter concluído o ensino médio e ter disponibilidade para frequentar aulas presenciais no turno ofertado. Quem optar pelo Curso Técnico em Instrumento Musical deve demonstrar conhecimento prévio no instrumento escolhido, bem como em teoria e percepção musical. Já para o Curso Técnico em Canto, exige-se habilidade técnica no canto. Na modalidade concomitante, é necessário estar cursando o ensino médio em 2025, ter disponibilidade para as aulas e apresentar conhecimento intermediário no instrumento ou habilidade técnica no canto.

O processo seletivo será composto por três avaliações: prática, teórica e de percepção musical. Para ser aprovado, o candidato deverá obter nota igual ou superior a 5,0 em cada uma delas. A classificação final será feita com base na média dessas avaliações e na quantidade de vagas disponíveis. A prova prática será aplicada no dia 20 de janeiro, seguida pela avaliação teórica e de percepção no dia 21. O resultado final será divulgado em 22 de janeiro, a partir das 16h, no site do Conservatório.

Portal da Matrícula

Após a divulgação do resultado, os aprovados deverão realizar a matrícula pelo Portal da Matrícula, disponível no site da Seduc, e entregar os documentos necessários na secretaria do Conservatório. São eles: RG ou CNH, CPF, comprovante de residência, fotos 3×4, comprovantes de escolaridade e laudo médico (para candidatos com deficiência).

De acordo com o diretor do CMSE, Heitor Mendonça, o processo seletivo representa uma oportunidade ímpar para quem deseja formação técnica em música com excelência. “Esse é o momento em que as inscrições estão abertas para a comunidade de forma gratuita, com uma formação sólida e os melhores professores de música do estado”, destacou o gestor.

Conservatório de Música

A Escola de Música de Sergipe é uma referência no ensino musical, com cerca de mil alunos matriculados. Além dos cursos técnicos, a instituição oferece oficinas para todas as idades, cursos de formação inicial e continuada (FIC) e programas de musicalização infantil para crianças do 2º ano do ensino fundamental até 11 anos.

Entre as opções de formação técnica, os alunos podem escolher uma das 18 habilitações disponíveis, como piano, violão e saxofone, permitindo a integração em orquestras, corais e grupos musicais da instituição. As aprovações para os cursos técnicos são realizadas por meio de uma seleção e dos cursos de formação inicial e continuada é feita por meio de um sorteio público. Mais informações podem ser encontradas no site oficial do Conservatório.