Conservatório de Música de Sergipe está com inscrições abertas

O Conservatório de Música de Sergipe, unidade escolar vinculada à Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), está com inscrições abertas para o Intensivão de Percepção Musical, no período de 15 a 19 de julho. Ao todo, são 80 vagas ofertadas para os alunos do Curso de Formação Inicial ou Continuada, de forma gratuita.

Os alunos poderão, por meio do intensivão, revisar e tirar dúvidas de conteúdos de Percepção Musical apresentados no primeiro semestre de 2024 da Formação Inicial e Continuada. São quatro turmas disponibilizadas, com 20 vagas cada, com aulas disponíveis de segunda a sexta-feira, em horários variados.

“Essa ação pedagógica visa à excelência do aprendizado dos nossos estudantes oportunizando-lhes rever os conteúdos, vencer os desafios inerentes ao estudo da percepção musical, que requer muita dedicação, foco e estudos diários, ao mesmo tempo em que aquecemos para as atividades do segundo semestre, que se inicia logo mais”, disse a coordenadora pedagógica, Kadja Emanuelle.

Para o aluno realizar sua inscrição, basta acessar o site do Conservatório de Música (https://www.cmse.com.br/ ) e seguir para a aba de inscrições e preencher o formulário. As inscrições serão encerradas após preenchimento de todas as vagas.

Conservatório de Música de Sergipe

O Conservatório de Música de Sergipe (CMSE) foi fundado em 1945 com o intuito de formar profissionais aptos para o ensino de música e canto orfeônico que existia no até então denominado Instituto de Música e Canto Orfeônico de Sergipe.

Localizado na Rua Boquim, no Centro de Aracaju, o CMSE disponibiliza três modalidades de ensino: oficinas com cursos rápidos para crianças, adolescentes e adultos, focados em musicalização e capacitação breve; cursos FIC sendo de Formação Inicial ou Continuada para profissionais da música, com foco em música popular ou música erudita, além dos cursos técnicos com programas profissionalizantes em canto e instrumento musical, regulados pelo Conselho Estadual de Educação e o Ministério da Educação.

