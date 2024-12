Conservatório de Música realiza Cantata Natalina  nesta terça

O Conservatório de Música de Sergipe convida o público sergipano para prestigiar a Cantata Natalina ‘Um Natal Inesquecível’ nesta terça-feira, 3 de dezembro, às 19h, na Sala Villa-Lobos. O espetáculo promete emocionar a todos com sua riqueza musical e a participação dos alunos reafirmando seus diversos talentos.

A cantata, gênero que teve grande destaque na obra do compositor barroco J. S. Bach, é uma criação de Claire Cloninger e Gary Rhodes, amplamente conhecida por ser interpretada em igrejas e espaços culturais ao redor do mundo. Escrita para coro, solistas, crianças e duetos, essa obra celebra a diversidade musical e o espírito natalino.

Durante a apresentação, o público contemplará a participação do Coral do Conservatório de Música de Sergipe, o Coral Proclamai, da Igreja Batista no Orlando Dantas, sob a regência da professora Maria das Graças Melo; e o coral Louvores do Coração, sob a regência da professora Maria da Cruz.

“Além disso, teremos a presença de músicos convidados e professores, como Jackson Monteiro, Gisane Monteiro e Cláudio Alexandre (baixo), acompanhados pelos alunos do curso de musicalização, sob a orientação das professoras Cândida, Carol e Débora. O piano estará a cargo do professor Joel Magalhães”, destaca o diretor do Conservatório de Música de Sergipe, professor Heitor Mendonça.

A narração da Cantata será conduzida por Cleide Mangueira, e a apresentação contará com o apoio de coralistas convidados, mães de alunos, e a equipe pedagógica do Conservatório. “A todos os envolvidos, regentes, músicos, coralistas e colaboradores, nosso sincero agradecimento por tornar possível essa celebração natalina. É um momento de inspiração, arte e emoção. A entrada é gratuita”, complementa o professor Heitor Mendonça.

Foto: Maria Odília