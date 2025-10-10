CONSÓRCIO METROPOLITANO APROVA POR UNANIMIDADE PROPOSTAS DA PREFEITA EMÍLIA PARA O ENEM E O FASC

A prefeita de Aracaju e presidente do Consórcio Metropolitano, Emília Corrêa, teve aprovadas por unanimidade todas as matérias que estavam pautadas para a reunião extraordinária do consórcio, realizada na manhã desta sexta-feira, 10, no Centro Administrativo Aloísio Campos. Dentre as propostas apresentadas pela prefeita, estão a garantia da gratuidade no transporte coletivo para os estudantes nos dias de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e a criação de três linhas especiais de ônibus para o Festival de Artes de São Cristóvão (FASC), saindo dos terminais do Centro, do DIA e da Atalaia. As medidas têm como objetivo facilitar o deslocamento dos estudantes e do público que participará do evento cultural.

Para este encontro, também estava prevista a discussão sobre a licitação do transporte coletivo, pauta que está judicializada. No entanto, devido à ausência dos prefeitos Aírton Martins, da Barra dos Coqueiros, Júlio Nascimento, de São Cristóvão, e Samuel Carvalho, de Nossa Senhora do Socorro, além do governador de Sergipe Fábio Mitidieri, o debate foi adiado.

A prefeita Emília Corrêa falou sobre a importância da aprovação das propostas. “Hoje apresentamos duas propostas muito importantes que foram aprovadas por unanimidade. A primeira garante gratuidade no transporte coletivo para os estudantes que vão fazer o Enem. É uma forma de apoiar nossos jovens, facilitar o deslocamento e incentivar quem está lutando por um futuro melhor. É algo muito positivo para nossos estudantes. A segunda proposta é a criação de três linhas especiais de ônibus durante o Festival de Arte de São Cristóvão, o FASC, saindo dos terminais do Centro, do DIA e da Atalaia. Essas linhas vão ajudar bastante o público a se deslocar com mais facilidade durante o evento, que é um dos maiores e mais tradicionais do nosso estado. Outra questão que é extremamente benéfica para os usuários”, explica a prefeita.

Outro ponto tratado durante o encontro foi a conclusão do estudo técnico que a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) deve apresentar ainda neste mês de outubro. A instituição foi contratada para realizar os estudos sobre a nova licitação do transporte coletivo. Emília destacou que esteve recentemente em São Paulo para acompanhar de perto o andamento do trabalho da FIPE e que, após a entrega dos estudos, será marcada uma reunião com a Agência Nacional de Transportes Públicos (ANTP), responsável pelo estudo que serviu de base para a elaboração do edital da licitação judicializada, a fim de esclarecer dúvidas e garantir total transparência ao processo.

“Sobre a licitação do transporte coletivo, decidimos adiar a discussão. É um tema que exige a presença de todos os prefeitos e também do governador, então propusemos que essa pauta seja retomada na próxima assembleia. Além disso, a FIPE, instituição contratada para realizar os estudos técnicos, deve apresentar em outubro o resultado da análise da nova licitação. Eu estive recentemente em São Paulo justamente para acompanhar esse processo de perto, e acredito que teremos avanços importantes nas próximas semanas. O nosso objetivo é garantir transparência, segurança jurídica e um transporte de melhor qualidade para toda a população da Grande Aracaju”, destacou a prefeita Emília Corrêa.

Mesmo diante das ausências, a prefeita ressaltou a prioridade de Aracaju com a continuidade dos trabalhos do consórcio e a busca por soluções efetivas para o transporte coletivo. “Nós temos pressa em resolver essa situação, porque quem sofre com a demora é a população. Por isso, Aracaju vai continuar mantendo as discussões do consórcio ativas e produtivas. O que queremos é um processo transparente, célere e que realmente traga melhorias concretas para o transporte público e para a vida das pessoas que dependem dele todos os dias”, concluiu a prefeita Emília Corrêa.

A prefeita de Aracaju Emília Corrêa participou da assembleia do consórcio acompanhada do procurador-geral do município Hunaldo Mota, da secretária municipal da Comunicação Social, Gleice Queiroz e do superintendente municipal de Transportes e Trânsito, Nelson Felipe.

