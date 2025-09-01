Construtora Celi apoia a corrida We Can Run e reforça compromisso com qualidade de vida

Mais do que erguer empreendimentos, a Construtora Celi constrói histórias, vínculos e espaços planejados para a vida ser vivida em sua plenitude. É com esse olhar que a empresa se une à We Can Run Rede Primavera, corrida de rua promovida pelo Clube, que celebra saúde, superação e convivência.

Ao patrocinar a prova, a Celi reafirma sua missão de incentivar hábitos saudáveis e fortalecer a integração entre as pessoas. “Eventos como a We Can Run inspiram histórias de superação e momentos de alegria em família. É esse espírito que também procuramos imprimir em nossos projetos: criar ambientes onde as pessoas possam se encontrar, se cuidar e compartilhar experiências de bem-estar”, destaca a diretoria da construtora.

Esse propósito encontra sua expressão máxima no Central Garden, o maior empreendimento da história da Celi. Uma área planejada que já nasceu para ser palco de encontros e práticas esportivas, com praças acolhedoras, largas avenidas arborizadas e áreas verdes generosas. Um bairro vivo, pensado para a convivência e o bem-estar.

No Central Garden, a Celi já entregou e tem em andamento empreendimentos que refletem esse conceito:

Garden Village – Um condomínio fechado de alto padrão com 65 lotes exclusivos, distribuídos em mais de 54 mil m². Localizado onde o verde é mais vibrante e o ar mais puro, o empreendimento é um convite ao bem-estar, ao conforto e à sofisticação.

Arbo Residence – Novo marco arquitetônico da Celi, em execução no Central Garden, com entrega garantida para agosto de 2027. Um projeto que une inovação, modernidade e integração com a natureza.

E este é apenas o começo: outros lançamentos já estão previstos para o Central Garden, ampliando o potencial de valorização da região e reforçando o compromisso da Celi com o futuro de Aracaju.

Assim como a corrida reúne diferentes gerações em torno da saúde e da celebração da vida, o Central Garden foi pensado para acolher histórias, fortalecer vínculos e promover qualidade de vida diariamente. É nesse encontro entre esporte, bem-estar e urbanismo que a Construtora Celi reafirma sua essência: construir mais do que empreendimentos, construir experiências que marcam gerações.

Serviço – We Can Run Rede Primavera

Data: Sábado, 06 de setembro de 2025

Inscrições: na loja oficial da corrida, localizada no Shopping RioMar Aracaju, ou pelo site oficial do evento

Site: https://www.sympla.com.br/evento/we-can-run-rede-primavera-2025/3044322

Largada: 16h

Local: Central Garden – Av. Governador Paulo Barreto de Menezes, s/n, Farolândia.

Percursos: 2,5 km / 5 km / 10 km

After: Roda de Samba do Clube, com diversos convidados especiais

Acesso: limitado a número de peito e camisa (inscrições limitadas)

Premiação: classificação geral nas categorias feminino, masculino e PCDs em cada distância

Texto Marcelo Carvalho