Celi apresenta resultados de 2024 e projeções para 2025 em convenção

Na última quarta-feira, 15 de janeiro, a Construtora Celi realizou sua tradicional Convenção de Vendas Anual no Hotel Quality, reunindo mais de 280 participantes, entre corretores, gestores de imobiliárias, correspondentes bancários e líderes do setor imobiliário. O evento foi uma oportunidade para analisar os resultados de 2024, discutir as expectativas para 2025 e premiar os destaques do ano.

A diretora Maria Celi Valente abriu a apresentação destacando o crescimento expressivo da empresa em 2024. “Este ano foi marcado por desafios e conquistas. Conseguimos superar expectativas e entregar projetos que não apenas atendem, mas superam as necessidades dos nossos clientes. Isso é resultado do trabalho árduo e da dedicação de toda a nossa equipe”, afirmou, ressaltando o compromisso da Celi com a inovação e a qualidade.

Laís Carvalho, superintendente imobiliária, enfatizou a importância das parcerias estratégicas e da adaptação às novas demandas do mercado. “Em 2024, focamos em fortalecer nossas relações com parceiros e em entender profundamente as mudanças no comportamento dos consumidores. Isso nos permitiu ajustar nossas estratégias e oferecer soluções que realmente fazem a diferença”, explicou.

Ricardo Naves, gerente de projetos, trouxe uma perspectiva impressionante sobre a contribuição da Celi para o mercado imobiliário sergipano. “Identificamos que a Celi já entregou mais de 25 mil unidades habitacionais. Com uma ocupação média de três moradores por domicílio, a ‘Cidade Celi’ seria a sexta mais populosa de Sergipe, com 75.000 habitantes”, destacou. Ele também enfatizou o planejamento rigoroso por trás dos cinco lançamentos previstos para 2025, fruto de mais de um ano de pesquisa e estudo. “O movimento que faremos em 2025 não é fruto de um simples desejo ou aposta, é fruto de muito trabalho sério e fundamentado”, afirmou, citando a diretriz do presidente Luciano Barreto: “Eu quero uma Celi moderna, inovadora e com processos ainda mais eficazes.”

Lucas Santana, gerente de vendas, compartilhou suas expectativas para 2025. “Estamos muito otimistas para este ano. Com os novos lançamentos e a continuidade de nossa estratégia de inovação, esperamos não apenas manter, mas superar o sucesso que tivemos em 2024.”

A premiação das imobiliárias e corretores que se destacaram em 2024 foi um dos momentos mais aguardados da convenção, reconhecendo o empenho e a excelência dos profissionais que contribuíram para o sucesso da Celi.

A Convenção de Vendas Anual da Construtora Celi não apenas celebrou os resultados de 2024, mas também traçou um caminho promissor para 2025. Com uma visão clara e estratégias bem definidas, a Celi continua a se posicionar como líder no mercado imobiliário, comprometida com a inovação, a qualidade e a satisfação de seus clientes.

Texto e foto Marcelo Carvalho